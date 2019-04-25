25.04.2019 09:15

В Харькове проверили доступность вокзалов и аэропорта для людей с инвалидностью

Заседание Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры состоялось сегодня, 24 апреля, в Харьковском городском совете.



://city.kharkov.ua

В нем приняли участие заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, вице-президент общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева, директора профильных департаментов городского совета, председатели депутатских комиссий, заместители глав районных администраций, лидеры общественных организаций.



Первым участники заседания обсудили вопрос доступности учебных учреждений города для детей с инвалидностью. Как сообщила главный специалист отдела общего среднего образования Департамента образования Виктория Литвинова, на сегодняшний день в 24 школах Харькова функционируют 57 инклюзивных классов. В них учатся 108 детей с инвалидностью, из которых – 38 школьников на инвалидных колясках, в том числе 8 детей обучаются в специализированной школе №124, которая полностью оборудована для детей с ограниченными возможностями, еще три ребенка учатся в школах на общих основаниях, остальные обучаются на дому.



«По состоянию на 1 апреля в учреждениях образования обустроено 100 пандусов, около 400 кнопок вызова персонала, 8 специальных туалетных комнат и 4 подъемника. 76 школ коммунальной формы собственности имеют архитектурную доступность на 1 этаж здания. Эта работа продолжается, и в 2019 году запланировано оборудовать пандусами еще 10 харьковских школ», - отметила Виктория Литвинова.



В свою очередь вице-мэр Светлана Горбунова-Рубан поручила Департаменту образования путем анкетирования провести опрос среди родителей, имеющих детей с инвалидностью школьного или дошкольного возраста, чтобы узнать, какую форму обучения для своих детей они готовы поддержать.



«Нам надо понимать, в чем нуждается общество, и в зависимости от этого планировать масштабы этой работы. Мы можем инициировать большую городскую программу с точки зрения получения среднего образования детьми школьного возраста, но для этого мы должны иметь соответствующие цифры и понимать, какая форма обучения необходима», - подчеркнула Светлана Горбунова-Рубан.



Также участники заседания провели мониторинг доступности общественных туалетов для людей с ограниченными возможностями. По словам заместителя директора Департамента коммунального хозяйства Эвелины Станкус, на балансе КП «Харьковзеленстрой» восемь общественных туалетов, три из них доступны - в саду им. Шевченко, на пр. Независимости и еще один в Новобаварском районе. В этом году по два современных туалета для маломобильных групп планируют построить в Саржином яру и саду им. Шевченко. Оборудован современными санузлами для людей с инвалидностью и Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, который находится на балансе Департамента культуры.



Члены комитета также обсудили доступность для маломобильных групп автостанций, Южного вокзала и аэропорта «Харьков». Так, по информации заместителя директора Департамента инфраструктуры Александра Куколя, на балансе КП «Харьковпасс» три автовокзала – на ул. Героев Труда, Центральном рынке и Холодной горе. Все объекты доступны для маломобильных групп - они оборудованы пандусами, спецтуалетами и кассами для инвалидов.



О достижениях в плане доступности рассказал заместитель начальника вокзала станции «Харьков-Пассажирский» Виталий Паламарчук. Он сообщил, что вокзал оборудован пандусами, имеет спецподъемник для людей на инвалидных колясках, также имеются трапы для заезда в вагоны и, при необходимости, инвалидные коляски. При этом он отметил, для того чтобы воспользоваться услугой подъемника, необходимо заранее сообщить руководству вокзала.



«Для безопасного проезда на инвалидных колясках со 2-й по 6-ю платформу с южной стороны вокзала есть пешеходный переход с резиновым покрытием. Оборудована касса по продаже билетов для людей на колясках, а также камеры хранения в залах ожидания. В помещениях вокзала размещены информационные стенды и таблички со шрифтом Брайля, для людей с проблемами слуха есть голосовые маячки. В зале сервисных услуг у нас размещены тактильные маты на полу, чтобы с их помощью люди могли ориентироваться, в каком направлении идти», - сообщил Виталий Паламарчук.



Одним из доступных объектов для людей с инвалидностью также был отмечен Международный аэропорт «Харьков». Начальник службы по организации перевозок ТОВ «New systems AM» (Международный аэропорт «Харьков») Антон Падалка сообщил, что все нормы безбарьерности были учтены в аэропорту еще на этапе его строительства.



«Все въезды в здание и терминалы, а также въезды и переезды со стоянки обустроены пандусами. В здании аэропорта есть семь туалетов, в каждом из которых оборудована комната для людей с инвалидностью. Также в здании аэропорта имеются лифты. Для удобства посадки на борт были проведены два трапа, что позволило обеспечить пассажирам на колясках комфортную посадку в самолет», - отметил Антон Падалка.



Кроме того, по его словам, в аэропорту есть группа сотрудников, которые отвечают за обслуживание пассажиров с ограниченными возможностями. В наличии у персонала и инвалидные коляски, в том числе узкие – для удобства проезда по салону самолета.



Отметим, на следующем заседании члены комитета планируют после проведенного анкетирования снова рассмотреть вопрос доступности школ, а также продолжат мониторинг ситуации в сфере доступности общественных туалетов для людей с ограниченными возможностями, в том числе в метрополитене.