25.04.2019 09:30

Харьков готовится к Пасхе и майским праздникам

Рабочее совещание, посвященное празднованию Пасхи и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, состоялось сегодня, 24 апреля, в Харьковском городском совете.



://city.kharkov.ua

Как сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, накануне Светлого Христова Воскресения в харьковский аэропорт, по традиции, прибудет Благодатный огонь из Иерусалима.



«Как и в предыдущие годы, городской голова Геннадий Кернес и я будем встречать огонь, чтобы потом развезти его по церквям и храмам города. Верующие люди и многие харьковчане с благоговением ждут этого события. Да, мчаться в аэропорт не нужно, потому что Благодатный огонь мы развезем по всему городу, раздадим его святым отцам, и все желающие смогут зажечь свои свечи», - отметил Игорь Терехов.



По его словам, в пасхальную ночь метро будет работать до трех часов после полуночи, а наземный пассажирский транспорт также продлит свою работу, чтобы все желающие могли приехать в церковь, отстоять службу и спокойно уехать домой. В то же время силовые и правоохранительные структуры предпримут все меры для обеспечения безопасности граждан.



Ко Дню Победы в городе также пройдет ряд традиционных общегородских мероприятий. Они начнутся 8 мая концертом для ветеранов во Дворце студентов Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.



«На следующий день, 9 мая, в 9:00 начнется церемония возложения цветов на Мемориале Славы в Лесопарке. Обычно там собирается очень много людей, которые, в том числе, приходят в течение всего дня. Потом будет традиционная каша для ветеранов, а в 15:00 начнется концерт возле оперного театра. Там запланированы выступления музыкантов и парад оркестров. Масштабные мероприятия пройдут также 8-9 мая в парке Горького, будут они и во всех районах Харькова. Уверен, что мы отметим этот праздник на самом высоком уровне», - подчеркнул Игорь Терехов.