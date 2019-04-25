Нового руководителя Национальной полиции области представили в Харькове

Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области возглавил Валерий Сокуренко.
Сегодня нового руководителя представили личному составу.Новый руководитель ГУ НП в Харьковской области Валерий Сокуренко отметил, что Харьковский национальный университет внутренних дел, который он возглавлял до этого, является составляющей харьковского гарнизона полиции.
«Я знаю личный состав гарнизона, те проблемы, которые есть в Харьковской области. Знают и меня. Есть коммуникация с другими силовыми структурами. Поэтому думаю, что мы приложим максимум усилий для того, чтобы харьковская полиция не работала хуже, чем работала до этого, а работала лучше», - сказал Валерий Сокуренко.
Бывший руководитель ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, который сейчас возглавил полицию Одесской области, поблагодарил личный состав и руководство региона за плодотворное сотрудничество.
«Никогда, ни разу не отказывала нам в помощи глава ХОГА, которая всегда была вместе с нами во всех сложных ситуациях, возникавших в области», - отметил Олег Бех.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В Чистый четверг, по традиции, принято искупаться до восхода солнца – символически очиститься от грехов и суеты.
влажн.:
давл.:
ветер: