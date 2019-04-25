Нового руководителя Национальной полиции области представили в Харькове

25.04.2019 13:01

Главное управление Национальной полиции Украины в Харьковской области возглавил Валерий Сокуренко.

Новому руководителю ГУ НП в Харьковской области Валерию Сокуренко 54 года. Он генерал полиции 3 ранга, доктор юридических наук, заслуженный юрист Украины. До назначения на должность работал ректором Харьковского национального университета внутренних дел, с которым Харьковская ОГА реализовала много совместных проектов по развитию территориальной обороны и улучшению общественной безопасности в регионе.

Сегодня нового руководителя представили личному составу.

Новый руководитель ГУ НП в Харьковской области Валерий Сокуренко отметил, что Харьковский национальный университет внутренних дел, который он возглавлял до этого, является составляющей харьковского гарнизона полиции.

«Я знаю личный состав гарнизона, те проблемы, которые есть в Харьковской области. Знают и меня. Есть коммуникация с другими силовыми структурами. Поэтому думаю, что мы приложим максимум усилий для того, чтобы харьковская полиция не работала хуже, чем работала до этого, а работала лучше», - сказал Валерий Сокуренко.

Бывший руководитель ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, который сейчас возглавил полицию Одесской области, поблагодарил личный состав и руководство региона за плодотворное сотрудничество.

«Никогда, ни разу не отказывала нам в помощи глава ХОГА, которая всегда была вместе с нами во всех сложных ситуациях, возникавших в области», - отметил Олег Бех.