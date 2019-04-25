25.04.2019 14:33

Игорь Терехов: Корейские компании видят Харьков стратегическим партнером

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов 25 апреля встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в Украине Янгом-Гу Ли.



// city.kharkov.ua

В ходе встречи Янг-Гу Ли сообщил, что сегодня - его последний визит в Харьков в качестве посла Кореи, поскольку его дипломатическая миссия в Украине завершается.

«Я пробыл в Украине более трех лет, и сегодня это мой второй визит в Харьков. У вас перспективный город. И несмотря на то, что между Кореей и Харьковом уже начато сотрудничество, необходимо продолжать его и укреплять. В частности, необходимо активизировать отношения между нашими городами-побратимами – Харьковом и Тэджоном. Они во многом похожи, являясь центрами науки и технологий в своих странах», - отметил Янг-Гу Ли.



Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество городов в экономической, образовательной сферах и развитии IT-технологий. В том числе посол акцентировал внимание на проекте «Умное фермерство», который сейчас реализуется в Корее и других странах. В его основе – создание «умных» тепличных комплексов для выращивания экологически чистых продуктов независимо от климатических условий. Игорь Терехов выразил уверенность, что этот проект заинтересует харьковских предпринимателей.



Также посол поинтересовался ходом строительства новых станций метрополитена в Харькове и подчеркнул заинтересованность международной корейской компании «Hyundai Corporation» в участии в этом инфраструктурном проекте. В свою очередь Игорь Терехов также выразил заинтересованность в сотрудничестве, если компания станет победителем тендера.



«Корейские компании сегодня отмечают инвестиционную привлекательность и научный потенциал, которыми обладает наш город, а также видят Харьков своим стратегическим партнером. В ходе сегодняшней встречи мной и послом были предложены взаимные инициативы о том, чтобы корейские бизнесмены приехали в Харьков и встретились с харьковскими предпринимателями, а наши бизнесмены посетили Корею и тоже нашли проекты для совместной реализации, чтобы и Харьков, и наш город-побратим Тэджон работали более эффективно», - подчеркнул Игорь Терехов.



В завершение встречи Игорь Терехов пригласил корейских коллег, в том числе дипломатов и бизнесменов, принять участие в экономическом форуме, который пройдет 30 мая в Харькове. В форуме примут участие множество международных финансовых организаций и учреждений, в том числе Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Мировой банк и прочие.