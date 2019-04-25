Главная Новости Власть Геннадий Кернес провел личный прием в школе имени Репина
25.04.2019  19:33   

Геннадий Кернес провел личный прием в школе имени Репина

Встреча организована для преподавателей школ эстетического воспитания, заявления на помощь, жалобы и предложения городскому голове передали больше 60 человек.


//city.kharkov.ua
25 апреля Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием в Детской художественной школе №1 имени И. Е. Репина. С заявлениями на ремонт домов коммунальной собственности, реконструкцию дорог и придомовой инфраструктуры, установку приборов учета и по другим вопросам пришли более 60 преподавателей и технических сотрудников музыкальных, балетных и художественных школ, а также библиотек Киевского района Харькова. Также Геннадий Кернес дал поручение оперативно выдать материальную помощь и организовать лечение тем преподавателям, которые обратились с просьбой помочь им и их родственникам.   
 
«Вы - особая категория людей - творческие, увлеченные, даже личное время отдаете работе. Этот прием даст нам возможность оперативно разобраться и помочь с личными и коммунальными вопросами», - сказал Геннадий Кернес в начале встречи. 
 
По инициативе директора музыкальной школы им. Коляды Зои Колесниковой будет установлено ограждение у входа в здание школы на ул. Культуры. Тротуар в этом месте водители используют для объезда и парковки, угрожая безопасности людей.
 
Вопрос безопасности в районе клуба «Галактика», поднятый завотделением хореографической школы Людмилой Мильяченко, будет решаться совместно с владельцами клуба и правоохранителями.  В ночное время, по словам преподавателя, там собираются шумные и нетрезвые компании. По итогам приема, полиция усилит патрулирование у клуба, кроме того, арендаторы здания разрабатывают проект реконструкции территории перед «Галактикой». 
 
Похожие проблемы и на Алексеевке, в 388-м микрорайоне - педагоги жалуются на ночные посиделки местных жителей со спиртным на детских площадках и во дворах школы. По информации директора Департамента образования Ольги Деменко, до конца года на всех пришкольных дворах заработает видеонаблюдение, и охрана, когда необходимо, сможет вызывать полицию. 
 
По итогам приема, принято решение о ремонте нескольких участков внутриквартальных дорог и тротуаров как около школ, так и около домов заявителей. Уже в этом году начнутся работы возле школы искусств №6 на улице Архитекторов, на улицах Маяковского и Данилевского. Также в ближайшее время будет отремонтирован тротуар возле Центральной городской библиотеки имени В. Белинского, с восстановлением плиточного покрытия.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, прием, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.04 Общество Почетный харьковчанин Александр Бандурка отмечает день рождения 23.04 Власть Геннадий Кернес: Горжусь, спасибо! Харьков - лучший! 23.04 Власть Харьковский зоопарк не будет покупать «золотые мандарины и ананасы» для животных
 
 

Видео

Парламент принял закон о государственном языке
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 