25.04.2019 19:33

Геннадий Кернес провел личный прием в школе имени Репина

Встреча организована для преподавателей школ эстетического воспитания, заявления на помощь, жалобы и предложения городскому голове передали больше 60 человек.



//city.kharkov.ua

25 апреля Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием в Детской художественной школе №1 имени И. Е. Репина. С заявлениями на ремонт домов коммунальной собственности, реконструкцию дорог и придомовой инфраструктуры, установку приборов учета и по другим вопросам пришли более 60 преподавателей и технических сотрудников музыкальных, балетных и художественных школ, а также библиотек Киевского района Харькова. Также Геннадий Кернес дал поручение оперативно выдать материальную помощь и организовать лечение тем преподавателям, которые обратились с просьбой помочь им и их родственникам.

«Вы - особая категория людей - творческие, увлеченные, даже личное время отдаете работе. Этот прием даст нам возможность оперативно разобраться и помочь с личными и коммунальными вопросами», - сказал Геннадий Кернес в начале встречи.

По инициативе директора музыкальной школы им. Коляды Зои Колесниковой будет установлено ограждение у входа в здание школы на ул. Культуры. Тротуар в этом месте водители используют для объезда и парковки, угрожая безопасности людей.

Вопрос безопасности в районе клуба «Галактика», поднятый завотделением хореографической школы Людмилой Мильяченко, будет решаться совместно с владельцами клуба и правоохранителями. В ночное время, по словам преподавателя, там собираются шумные и нетрезвые компании. По итогам приема, полиция усилит патрулирование у клуба, кроме того, арендаторы здания разрабатывают проект реконструкции территории перед «Галактикой».

Похожие проблемы и на Алексеевке, в 388-м микрорайоне - педагоги жалуются на ночные посиделки местных жителей со спиртным на детских площадках и во дворах школы. По информации директора Департамента образования Ольги Деменко, до конца года на всех пришкольных дворах заработает видеонаблюдение, и охрана, когда необходимо, сможет вызывать полицию.

По итогам приема, принято решение о ремонте нескольких участков внутриквартальных дорог и тротуаров как около школ, так и около домов заявителей. Уже в этом году начнутся работы возле школы искусств №6 на улице Архитекторов, на улицах Маяковского и Данилевского. Также в ближайшее время будет отремонтирован тротуар возле Центральной городской библиотеки имени В. Белинского, с восстановлением плиточного покрытия.