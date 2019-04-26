В ХНУВД – новый ректор

Дмитрий Швец назначен ректором Харьковского национального университета внутренних дел.
До него ректором университета являлся Валерий Сокуренко, который назначен начальником ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Нового руководителя учебного заведения поздравили Директор Департамента персонала, организации образовательной и научной деятельности МВД Украины полковник полиции Геннадий Доскевич, начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко, профессорско-преподавательский состав вуза, курсанты.
Геннадий Доскевич отметил, что сегодня Национальная полиция требует быстрого привлечения подготовленных и мотивированных полицейских. Такими полицейскими являются курсанты высших учебных заведений МВД.
«Поэтому нами обработаны возможность обучения курсантов по специальности «Правоохранительная деятельность» по схеме «2 + 1», - сказал Геннадий Доскевич. - То есть два года курсант, один год - слушатель заочной формы обучения».
Он подчеркнул, что такое решение принято Министром внутренних дел и будет воплощено в жизнь, и в этом большая заслуга Валерия Сокуренко, три года руководившего учебным заведением.
Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко принял участие в церемонии прощания со Знаменем учебного заведения. Он отметил, что весь коллектив работал на развитие Университета и он всем благодарен за это.
«Три с половиной года мы шагали рядом, работа была плодотворная и интересная. Уверен, что новый ректор приумножит наши достижения, - обратился Валерий Сокуренко к присутствующим. - Мы не выбираем, где легче. Работаем там, где доверяют. Желаю, чтобы все вы были настоящими полицейскими, чтобы все вас уважали».
Ректор Харьковского национального университета Дмитрий Швец поблагодарил руководство МВД за доверие и всему коллективу университета за мудрые наставления, советы и поддержку.
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