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26.04.2019  15:24   

В Нацполиции предложили ужесточить ответственность за ложные минирования

Глава Национальной полиции Сергей Князев предложил ужесточить уголовную ответственность за сообщения о ложных минированиях. Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.


// facebook

По его словам, полиция будет предлагать внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы более жестко реагировать на преступления, связанные с ложными минированиями.

«К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления», - добавил Князев.

Источник:   Социальные сети
 Тэги:  минирование, полиция, харьков, ложные, ответственность
 
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