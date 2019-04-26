В Нацполиции предложили ужесточить ответственность за ложные минирования

Глава Национальной полиции Сергей Князев предложил ужесточить уголовную ответственность за сообщения о ложных минированиях. Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.
По его словам, полиция будет предлагать внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы более жестко реагировать на преступления, связанные с ложными минированиями.
«К правоохранителям все чаще поступают сообщения о фейковых минированиях. Все они проверяются, но проблемой остается тот факт, что почти невозможно посчитать убытки, которые наносят такие преступления», - добавил Князев.
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