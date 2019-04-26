26.04.2019 16:21

Харьковчане замкнули тройку самых зажиточных регионов после Киева и Днепра

За прошлый год, по официальным данным, статистики и фискалы зарегистрировали более 216 миллиарда личных доходов



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По предварительным данным номинальные доходы населения Харьковщины за 2018 выросли на 23,0% и составили 216 333 млн.грн. Доля доходов населения Харьковской области равнялась 6,7% общего объема по Украине.

По этому показателю область заняла 3 место после г.. Киева (17,0%) и Днепропетровской области (9,5%).

Располагаемый доход населения (номинальные доходы за вычетом налогов и других обязательных платежей) увеличился на 23,7%.

В расчете на одного человека он составлял 60 117,7 грн, что выше среднего уровня по Украине на 3,8%.

Реальный располагаемый доход, определенный с учетом ценового фактора, увеличился на 11,0%.

Большую часть доходов населения, как и в прошлом году, составила заработная плата (95593 млн.грн), среди расходов и сбережений - приобретение товаров и услуг (227 138 млн.грн).

По сравнению с прошлым годом их объем увеличился на 26,1% и 22,5% соответственно.