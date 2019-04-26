26.04.2019 17:55

Харьковский боксер на пять лет избран послом (ФОТО)

26 апреля чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик получил еще один статус - Посла Доброй воли Общества Красного Креста Украины.



Фото: Борис Бреславец

Александр Гвоздик получил соответствующее удостоверение и членство в организации Красного Креста Украины.

- Для меня это большая честь и невероятная доверие ко мне. Я приложу все усилия, чтобы донести до людей необходимость благотворительной помощи, потому что один человек в поле не воин, если к этой работе подключится каждый, кто имеет такую ​​возможность помочь нуждающимся, мы достигнем глобальных целей Красного Креста, - сказал чемпион.

Он также сообщил, что намерен также создать собственный благотворительный фонд, который будет помогать нуждающимся.

Генеральный директор Красного Креста Украины Лилия Белоус сообщила, что за годы независимости Украины это первый раз, когда организация выбрала на таком национальном и международном уровне посла.

- Посол доброй воли - это известный человек, который является неравнодушным к тем проблемам, которые есть сегодня в мире и нашей стране, это человек, который понимает те потребности, которые имеют наиболее уязвимые слои населения, которым Красный Крест оказывает помощь по всей стране. Наша общая задача будет именно несения в общество гуманитарных ценностей сочувствия и помощи и здоровья, - сказала Лилия Белоус.

Организация Красного Креста подписала со спортсменом Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий взаимодействие в сфере гуманитарной деятельности, создание положительного имиджа на национальном и международном уровне, а также популяризацию здорового образа жизни среди населения Украины.