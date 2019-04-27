27.04.2019 21:00

Геннадий Кернес: Праздник Пасхи обьединяет нас в стремлении жить лучше

Харьковский городской голова Геннадий Кернес поздравил всех с праздником Светлого Воскресения Христова.



// Facebook/gennadykernes

«Дорогие земляки.



Сердечно поздравляю вас с наступающей Пасхой, главным праздником православия.



Смысл Пасхи, Воскресения – в победе веры над неверием, в прощении, в том, что добро не просто победит зло – оно больше зла, и добро примет каждого, кто перешел на его сторону. И каждый год этот праздник приносит, после тяжелой зимы, надежду, что жизнь будет лучше, справедливее и радостнее. И обьединяет нас в стремлении жить лучше. Я чувствую именно это.



Нынешние перемены в политике и церковных делах часто делят и ссорят нас. Я искренне призываю сегодня всех опереться на главное, что есть – любовь к близким, радость от семьи и друзей, веру в будущее. Пусть светлый праздник Воскресения даст силы тем, кому тяжело, здоровья – слабым, веру – расстроенным. В воскресную ночь в храмах зажжется Благодатный огонь, со многими мы увидимся и поздравим друг друга, почувствуем себя настоящей общиной, большой харьковской семьей.



Христос Воскресе! Мира всем нам», – говорится в поздравлении.