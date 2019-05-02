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02.05.2019  11:50   

Геннадий Кернес и горсовет выражают соболезнования родным и близким Юрия Шрамко

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет, первый заместитель городского головы Игорь Терехов выражают соболезнования родным и близким Почетного гражданина Харькова и Харьковской области Юрия Шрамко, который умер на 89-м году жизни.


://city.kharkov.ua

«Харьковский городской совет, его исполнительный комитет и я лично выражаем глубокие и искренние соболезнования в связи с постигшей вас невосполнимой утратой. Юрия Меркурьевича все знали как мудрого руководителя, высокого профессионала и доброго, отзывчивого человека. Он внес неоценимый вклад в развитие банковской сферы Харькова. Память о нем и о его добрых делах навсегда останется в сердцах родных и близких, друзей и коллег», - говорится в соболезновании. 

Справка. Шрамко Юрий Меркурьевич родился 2 ноября 1930 в поселке Красное Андрушевского района Житомирской области. В 1953 году окончил философский факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. С 1980 по 1987 год работал в должности начальника областного управления Комитета государственной безопасности; с 1993 года – заместителем председателя правления, с 1994 года – председателем правления открытого акционерного общества «Реал Банк» - одного из первых коммерческих банков Украины, основанного в Харькове 30 ноября 1990 года. С 2012 года - вице-президент ПАО «Восточно-Украинский банк «Грант».

По инициативе Юрия Шрамко руководимые им банки оказывали благотворительную помощь детским, учебным, медицинским учреждениям, учреждениям культуры, религиозным организациям, ветеранам и инвалидам войны.

Источник:   ХГС
 Тэги:  соболезнования, кернес, харьков, терехов, городской голова, почетный гражданин
 
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