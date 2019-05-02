Главная Новости Власть Переселенцев на «прифронтовой» Харьковщине освободят от уплаты туристического сбора
02.05.2019  16:21   

Переселенцев на «прифронтовой» Харьковщине освободят от уплаты туристического сбора

Народные депутаты предлагают освободить внутренне перемещенных лиц от уплаты «лишних» налогов.


// facebook

 

По различным данным в Харькове и области постоянно проживают несколько сот переселенцев из Донейкой и Луганской областей. В частности, от уплаты туристического сбора, ведь до сих пор многие продолжают жить в хостелахи и даже бывших «пионерлагерях», таких, как, «Ромашка» возле Пятихаток.

Соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц» (№ 10234 ) зарегистрирован в Верховной Раде.

По оценкам общественных организаций, по меньшей мере 5690 внутренне перемещенных лиц все еще продолжают жить в так называемых местах компактного проживания, то есть санаториях, туристических базах, домах отдыха и т. В ст.268.2.2 ПК установлен перечень категорий лиц, которые не могут быть плательщиками туристического сбора. Но среди них нет внутренне перемещенных лиц, хотя очевидно, что их прибытия в того или иного населенного пункта и проживание там является следствием внешних обстоятельств, заставляющих к перемещению.

Поэтому авторы проекта призывают восстановить справедливость и освободить лиц, которые потеряли свои дома в результате антитеррористической операции на востоке страны, от такого налога. Но, конечно, лучше вернуть гражданам их дома.

Источник:   ЗиБ
 Тэги:  переселенец, налог, харьков, ромашка, хостел
 
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