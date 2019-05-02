Главная Новости Власть В Харькове кампания по декларированию доходов завершилась рекордной переплатой, по сравнению с прошлогодней
02.05.2019  17:43   

В Харькове кампания по декларированию доходов завершилась рекордной переплатой, по сравнению с прошлогодней

От плательщиков поступило более 15 млрд. грн. налогов и сборов


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В течение четырех месяцев 2019 в бюджеты всех уровней обеспечен сбор 15,0 млрд. Грн. налогов и сборов. Указанная сумма на 4,7 млрд.грн. превысила поступления соответствующего периода прошлого года. Темп роста сбора платежей составил 145,7 процента.

В частности, в Государственный бюджет поступило 9,7 млрд.грн., В местный бюджет - более 5,3 млрд.

Среди источников наполнения Сводного бюджета:

  • налог на доходы физических лиц - 4,1 млрд.грн., (+ 662,5 млн.грн. От прошлогоднего показателя),
  • НДС - 1,9 млрд. (+ Почти 300 млн.грн.),
  • Налог на прибыль -1,1 млрд., (+ Около 500 млн.),
  • Единый налог - 1,0 млрд.грн. (+ 191 млн.грн.),
  • Рентная плата - 5,6 млрд.грн. (+ 3,0 млрд.грн.),
  • Земельного налога и арендной платы - 572,8 млн.грн. (+ 105,7 млн.грн.).

В ГУ ДФС в Харьковской области отмечают гражданское сознание налогоплательщиков региона. Ведь платя налоги, они тем самым участвуют в решении экономических и социальных задач.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоги, оплата декларация, харьков, штраф
 
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