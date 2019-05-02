В Харькове кампания по декларированию доходов завершилась рекордной переплатой, по сравнению с прошлогодней

От плательщиков поступило более 15 млрд. грн. налогов и сборов
В течение четырех месяцев 2019 в бюджеты всех уровней обеспечен сбор 15,0 млрд. Грн. налогов и сборов. Указанная сумма на 4,7 млрд.грн. превысила поступления соответствующего периода прошлого года. Темп роста сбора платежей составил 145,7 процента.
В частности, в Государственный бюджет поступило 9,7 млрд.грн., В местный бюджет - более 5,3 млрд.
Среди источников наполнения Сводного бюджета:
В ГУ ДФС в Харьковской области отмечают гражданское сознание налогоплательщиков региона. Ведь платя налоги, они тем самым участвуют в решении экономических и социальных задач.
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