03.05.2019 10:41

За январь-апрель в бюджет города поступило более 5,3 миллиарда гривен

Доходы бюджета города Харькова за январь-апрель 2019 года составили 5325,4 млн грн.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из них собственных доходов поступило 3563,7 млн грн (66,9%), получено трансфертов из государственного бюджета Украины – 1761,7 млн грн (33,1%).



По сравнению с аналогичным периодом 2018 года собственные доходы бюджета возросли в 1,2 раза, или на 599,4 млн грн, в том числе увеличились объемы:



- налога на доходы физических лиц (1882,1 млн грн), платы за землю (438,2 млн грн), налога на недвижимое имущество (102,6 млн грн) и средств от продажи земли (44,8 млн грн) – в 1,2 раза;

- единого налога (715,9 млн грн) – в 1,3 раза;

- акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (172,0 млн грн), – в 1,1 раза.



Собственные поступления бюджетных учреждений составили 97,6 млн грн.



Также за январь-апрель в бюджет города Харькова получено субвенций:



- на предоставление льгот и субсидий населению – 480,9 млн грн;

- на выплату помощи семьям с детьми – 408,0 млн грн;

- образовательная субвенция – 422,0 млн грн;

- медицинская – 366,1 млн грн;

- на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 10,1 млн грн;

- на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 5,8 млн грн;

- на капитальный ремонт сквера возле станции метро «Защитников Украины» (с установлением памятного знака Героям АТО) – 11,7 млн грн.



Кроме того, поступили дотации на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 45,5 млн грн, а также на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 11,6 млн грн.



Расходы бюджета города Харькова за январь-апрель составили 4893,9 млн грн, из которых:



- на финансирование социально-культурной сферы направлено 2956,4 млн грн (60,4% в объеме расходов);

- жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 1144,7 млн грн (23,4%);

- бесперебойной работы пассажирского транспорта – 243,6 млн грн (5%).