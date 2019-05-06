06.05.2019 16:40

Злостного алиментщика заставили ухаживать за живыми цветами (ФОТО)

На днях сотрудниками Новобаварского районного отдела филиала Государственного учреждения «Центр пробации» в Харьковской области была проведена проверка отработки нарушителем административного взыскания в виде общественно полезных работ.



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Чтобы взыскать с должника «средства» в пользу ребенка – исполнительная служба и соответствующие органы юстиции заставляют нарушителей отрабатывать на благо города.

С принятием Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание» на уполномоченный орган по вопросам пробации возложена обязанность исполнения административного взыскания в виде общественно полезных работ, которые заключаются в выполнении правонарушителем оплачиваемых работ.

При выполнении таких работ нарушителю начисляется плата, которая перечисляется на соответствующий счет органа государственной исполнительной службы для дальнейшего погашения задолженности и уплаты алиментов.

Нарушитель отбывал административное взыскание на территории КП «Харьковблагоустройство» и во время проверки, проведенной совместно с руководителем предприятия Ириной Блуд, алиментщик высаживал цветы на клумбах города, относящихся к территории Новобаварского района. Наказание и работа способствовали благоустройству и озеленению города и одновременно погашению задолженности по неуплату алиментов своему ребенку.