Специализированная комиссия ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации на основе сексуальной ориентации посетила женскую исправительную колонию (ФОТО)

Качановскую исправительную колонию (№54) посетила делегация независимых экспертов Совет ООН по правам человека.
6 мая 2019 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» с официальным визитом посетила делегация Независимого эксперта Совета ООН по правам человека по вопросам защиты от насилия и дискриминации на основе сексуальной ориентации и тендерной идентичности.
В сопровождении заместителя начальника межрегионального управления по вопросам соблюдения прав осужденных и лиц, взятых под стражу Валентина Вельцен и начальника колонии Андрея Явтушенко представители делегации посетили дежурную часть, совершили обход жилой зоны, столовой для осужденных и производства учреждения.
Вместе с руководством учреждения были обсуждены вопросы защиты ЛГБТ сообщества от насилия и дискриминации.
Начальник учреждения Андрей Явтушенко отметил, что равные права существуют для каждого человека, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
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