Главная Новости Власть Специализированная комиссия ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации на основе сексуальной ориентации посетила женскую исправительную колонию (ФОТО)
07.05.2019  13:40   

Специализированная комиссия ООН по вопросам защиты от насилия и дискриминации на основе сексуальной ориентации посетила женскую исправительную колонию (ФОТО)

Качановскую исправительную колонию (№54) посетила делегация независимых экспертов Совет ООН по правам человека.


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6 мая 2019 государственное учреждение «Качановская исправительная колония (№54)» с официальным визитом посетила делегация Независимого эксперта Совета ООН по правам человека по вопросам защиты от насилия и дискриминации на основе сексуальной ориентации и тендерной идентичности.  

В сопровождении заместителя начальника межрегионального управления по вопросам соблюдения прав осужденных и лиц, взятых под стражу Валентина Вельцен и начальника колонии Андрея Явтушенко представители делегации посетили дежурную часть, совершили обход жилой зоны, столовой для осужденных и производства учреждения.

Вместе с руководством учреждения были обсуждены вопросы защиты ЛГБТ сообщества от насилия и дискриминации.  

Начальник учреждения Андрей Явтушенко отметил, что равные права существуют для каждого человека, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности.

 

 

 

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  кописсия, он, харьков, качановка, секчсуальное, насилие, дискриминация, ориентация, лгбт
 
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