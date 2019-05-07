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07.05.2019  13:06   

Полиция готовится охранять мероприятия ко Дню Победы

Охрану порядка во время массовых мероприятий в Харькове обеспечивать более 3 тысяч правоохранителей.


// Нацполиция

8 и 9 мая в городе Харькове и области пройдут многочисленные мероприятия, посвященные Дню памяти и примирения и Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Наиболее массовые из них: возложение цветов на Мемориальном комплексе «Славы» в Лесопарке (ожидаемое количество участников – до 15 000 в день), «Высота маршала Конева» (до 10 000 граждан), мероприятия на территории городских парков отдыха (около 70000 граждан) , в районах Харьковской области (около 80 000 граждан).

В праздничные дни в усиленном порядке будет проводиться патрулирование улиц, повышенная охрана в метрополитене. К охране публичной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий привлечены 3138 правоохранителей - 2888 полицейских и 250 военнослужащих Нацгвардии. Также для поддержания правопорядка на территории города Харькова предусмотрено пешее патрулирование нарядами полиции, из числа 110 полицейских и 200 курсантов Харьковского национального университета воздушных сил им. Кожедуба.

Полицейские Харьковщины призывают граждан воздержаться от использования георгиевских лент и другой запрещенной символики. Согласно действующему законодательству в Украине запрещено изготовление и пропаганды коммунистической и национал-социалистической символики.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, день победы, 9 мая, харьков
 
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