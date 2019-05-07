Геннадий Кернес встретился с ветеранами накануне 9 Мая

Участники войны и активисты ветеранского движения приняли участие в праздничном приеме, получили награды и подарки.
7 мая, накануне Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с ветеранами. Участники войны, в том числе освободители Харькова, труженики тыла, активисты ветеранского движения получили награды и подарки, для них прозвучали песни военных лет.
«От имени Харьковского городского совета, исполнительного комитета я поздравляю всех ветеранов, кто прошел войну, пережил те страшные годы и вернул мир в Харьков, на нашу землю. Спасибо вам за честь быть с вами, слушать ваши наставления, видеть достойный пример. Сердечно желаю вам здоровья, сил и тепла, человеческой заботы и уважения, которых вы достойны. С праздником, низкий вам поклон», - сказал Геннадий Кернес.
Ветеранам вручены Почетные грамоты городского совета и подарки. Полный список награжденных можно посмотреть здесь.
«Надеюсь, в эти праздничные дни у вас будут приятные встречи, хорошие минуты воспоминаний о молодости, о боевых друзьях и о великой Победе. Давайте поднимем символический тост за Родину, которую вы защитили, и независимую, свободную Украину, которая сейчас защищает свои рубежи», - добавил Геннадий Кернес в конце встречи.
Совет дня – реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу. Иначе неизбежны конфликты.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Ежегодно 7 мая старинный рыбацкий городок Назаре, расположенный примерно в 100 километрах к северу от столицы Португалии Лиссабона, превращается в морскую столицу страны.
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