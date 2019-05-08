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08.05.2019  08:29   

Харьковчанка возглавила Антикорупционный Суд Украины

Небольшая квартира, минимум наличных и много земли: декларация новоизбранного председателя Антикорсуда.


Фото: ZIK

Вновь председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич за 2018 на своей прежней работе заработала почти 250 000 гривен. 

Об этом свидетельствует информация из ее электронной декларации, передает Украинская правда 

В 2018 она взяла кредит в ПриватБанке на чуть более 203 000 гривен.

Родители руководительницы ВАКС - пенсионеры, а вот муж Михаил занимается бизнесом. Его компания ООО «Энергетическая альтернатива» ведет деятельность в сферах аграрной, строительной и торговой. 

За прошлый год Михаил Танасевич получил почти 1,1 миллиона гривен прибыли и еще 360 000 ему вернули должники.

Супруги владеют квартирой на 56,7 кв м и двумя участками на 10 и 12 соток в Харькове. Кроме того Танасевич имеют в собственности или пользовании более 20 крупных участков земли в Запорожской и Харьковской области. 

В 2015 они купили 6 участков по 2 га в селе Солнечное Запорожской области, а в 2018-м докупили еще 10 участков по 2 га. Кроме того, они имеют в пользовании еще два участка там же, суммарной площадью еще 6 гектаров. 

В Бражкивци Харьковская область супругов Танасевич пользуется еще четырьмя участками земли суммарной площадью 16 гектаров.

Целевое назначение описанных земель не указывается в декларации, но поскольку фирма мужа руководительницы ВАКС вправе заниматься сельскохозяйственной деятельностью, то это могут быть именно агроугодия. 

Танасевич не указала никаких наличных средств.

Источник:   zik
 Тэги:  суд, представительница, харьков, декларация, земля
 
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