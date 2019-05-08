Харьковчанка возглавила Антикорупционный Суд Украины

Небольшая квартира, минимум наличных и много земли: декларация новоизбранного председателя Антикорсуда.
Вновь председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич за 2018 на своей прежней работе заработала почти 250 000 гривен.
Об этом свидетельствует информация из ее электронной декларации, передает Украинская правда
В 2018 она взяла кредит в ПриватБанке на чуть более 203 000 гривен.
Родители руководительницы ВАКС - пенсионеры, а вот муж Михаил занимается бизнесом. Его компания ООО «Энергетическая альтернатива» ведет деятельность в сферах аграрной, строительной и торговой.
За прошлый год Михаил Танасевич получил почти 1,1 миллиона гривен прибыли и еще 360 000 ему вернули должники.
Супруги владеют квартирой на 56,7 кв м и двумя участками на 10 и 12 соток в Харькове. Кроме того Танасевич имеют в собственности или пользовании более 20 крупных участков земли в Запорожской и Харьковской области.
В 2015 они купили 6 участков по 2 га в селе Солнечное Запорожской области, а в 2018-м докупили еще 10 участков по 2 га. Кроме того, они имеют в пользовании еще два участка там же, суммарной площадью еще 6 гектаров.
В Бражкивци Харьковская область супругов Танасевич пользуется еще четырьмя участками земли суммарной площадью 16 гектаров.
Целевое назначение описанных земель не указывается в декларации, но поскольку фирма мужа руководительницы ВАКС вправе заниматься сельскохозяйственной деятельностью, то это могут быть именно агроугодия.
Танасевич не указала никаких наличных средств.
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