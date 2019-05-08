Обращение Геннадия Кернеса ко Дню памяти и примирения и Дню Победы

Обращение Харьковского городского головы Геннадия Кернеса ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне
Уважаемые харьковчане!
День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне – важное для Харькова время. Оно дано нам для того, чтоб еще раз осмыслить уроки истории и отличить сиюминутное от вечного.
74 года назад был побежден, наверное, самый страшный режим, который можно представить. Нацизм унес десятки миллионов жизней, все его действия и планы были абсолютно бесчеловечны. Советская армия и ее союзники освободили Европу и спасли для будущих поколений. Здесь не о чем спорить, это аксиома: мы всегда будем помнить о жертвах, почитать героев, живых и павших, и вечно благодарить победителей.
Дорогие ветераны! Участники боевых действий и партизанского движения, бывшие узники концлагарей и дети войны. Примите самые сердечные поздравления и благодарность за ваш великий подвиг на фронте и в послевоенной жизни. За то, что две трети века на нашей земле рождаются дети, мы живем в свободной стране.
Сегодня, когда границам Украины снова нужна защита, когда патриотизм становится не праздным словом, думаю, все становится на места. Вы защищали Родину, родных, наше будущее. И по праву называетесь победителями. И вам - только слава, поклон и почет.
От имени всех харьковчан желаю главного – здоровья и сил. Чтоб рядом всегда были близкие, семейное тепло, чтоб радовали внуки и правнуки, чтоб ваше сердце было за них спокойно. Здоровья, Божией помощи, чтоб все было благополучно.
Вечная память и вечная слава героям.
С Днем Победы!
Харьковский городской голова
Геннадий Кернес
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
влажн.:
давл.:
ветер: