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08.05.2019  10:45   

Обращение Геннадия Кернеса ко Дню памяти и примирения и Дню Победы

Обращение Харьковского городского головы Геннадия Кернеса ко Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне


// city.kharkov.ua

Уважаемые харьковчане!

День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне – важное для Харькова время. Оно дано нам для того, чтоб еще раз осмыслить уроки истории и отличить сиюминутное от вечного.

74 года назад был побежден, наверное, самый страшный режим, который можно представить. Нацизм унес десятки миллионов жизней, все его действия и планы были абсолютно бесчеловечны. Советская армия и ее союзники освободили Европу и спасли для будущих поколений. Здесь не о чем спорить, это аксиома: мы всегда будем помнить о жертвах, почитать героев, живых и павших, и вечно благодарить победителей.

Дорогие ветераны! Участники боевых действий и партизанского движения, бывшие узники концлагарей и дети войны. Примите самые сердечные поздравления и благодарность за ваш великий подвиг на фронте и в послевоенной жизни. За то, что две трети века на нашей земле рождаются дети, мы живем в свободной стране. 

Сегодня, когда границам Украины снова нужна защита, когда патриотизм становится не праздным словом, думаю, все становится на места. Вы защищали Родину, родных, наше будущее. И по праву называетесь победителями. И вам -  только слава, поклон и почет.

От имени всех харьковчан желаю главного – здоровья и сил. Чтоб рядом всегда были близкие, семейное тепло, чтоб радовали внуки и правнуки, чтоб ваше сердце было за них спокойно. Здоровья, Божией помощи, чтоб все было благополучно.

Вечная память и вечная слава героям.

С Днем Победы!

Харьковский городской голова
Геннадий Кернес

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  кернес, поздравление, 9 мая, день победы, харьков
 
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