08.05.2019 13:43

Игорь Терехов: Память о подвигах ветеранов мы должны передать своим детям

В Харькове отмечают День памяти и примирения.



//city.kharkov.ua

Мероприятие ко Дню памяти и примирения состоялось сегодня, 8 мая, на Мемориале Славы в Лесопарке.

В нем приняли участие представители ветеранских организаций, городской и областной власти, депутаты городского и областного советов, дипломаты, представители духовенства и общественности, школьники, студенты.

Присутствующие возложили цветы к стеле Скорбящей Матери-Родины. В память о погибших была объявлена минута молчания, прозвучал троекратный залп, военные прошли торжественным маршем. Священнослужители во главе с Митрополитом Харьковским и Богодуховским Онуфрием отслужили поминальный молебен. Перед собравшимися выступил оркестр Харьковской областной филармонии.

Как отметил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, для Харькова - города, где чтят воинов-освободителей, это особые дни.

«Были очень тяжелые бои, огромное количество людей погибло здесь, в боях за Харьков. Мы чтим ветеранов. Память об их подвигах живет в наших сердцах, и мы должны передать ее своим детям, чтобы будущие поколения с трепетом относились к людям, которые завоевали победу, объединились и восстановили Харьков после войны. Сегодня - День памяти и примирения, и нам бы очень хотелось, чтобы на территории Украины прекратились военные действия, не гибли люди и воцарился мир», - отметил Игорь Терехов.

Напомним, что завтра, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне в 9:00 состоится торжественная церемония возложения цветов на Мемориале Славы. Позже пройдет праздничная программа с полевой кашей для ветеранов, а в 16:00 начнется концерт возле Харьковского национального академического театра оперы и балета.

Справка. 8 мая 1945 года в Карсхорсте (предместье Берлина) в 22:43 по центрально-европейскому времени был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. По этому случаю во многих городах Европы и США проводились масштабные празднования.

День памяти и примирения был провозглашен решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года, которая была приурочена к 60-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Резолюцией предлагалось государствам-членам ООН кроме празднования своих Дней победы или освобождения ежегодно отмечать один или оба эти дня – 8 и 9 мая - как День памяти всех жертв Второй мировой войны. В Украине этот день был введен в марте 2015 года Указом Президента.