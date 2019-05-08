Торжества по случаю Дня памяти и примирения на Мемориале Славы прошли спокойно, – Нацполиция

Грубых нарушений общественного порядка работниками полиции не зафиксировано.
В Харькове проходит ряд мероприятий ко Дню памяти и Примирения и Дню Победы.
По информации Нацполиции, в возложении цветов и поминальном молебне на Мемориальном комплексе «Слава» в Лесопарке приняли участие около пяти тысяч человек. Правопорядок обеспечивали 350 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии.
Правонарушений не допущено, отмечают правоохранители.
Всего ожидается, что участие в массовых мероприятиях по случаю праздника примут около 14 000 граждан. К охране публичной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий привлечены более 800 сотрудников полиции и военнослужащие Нацгвардии.
День обещает быть противоречивым, поэтому ответственные проекты лучше отложить, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора новой мебели.
Среда будет пасмурной, температура начнет снижаться. Ночью и утром кратковременный дождь, днем и вечером – дождь c грозой, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Президент Украины в 2015 году подписал указ, которым объявил 8 мая национальным праздником – Днем памяти и примирения.
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