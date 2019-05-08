Главная Новости Власть Торжества по случаю Дня памяти и примирения на Мемориале Славы прошли спокойно, – Нацполиция
08.05.2019  14:01   

Торжества по случаю Дня памяти и примирения на Мемориале Славы прошли спокойно, – Нацполиция

Грубых нарушений общественного порядка работниками полиции не зафиксировано.


// Нацполиция

В Харькове проходит ряд мероприятий ко Дню памяти и Примирения и Дню Победы.

По информации Нацполиции, в возложении цветов и поминальном молебне на Мемориальном комплексе «Слава» в Лесопарке приняли участие около пяти тысяч человек. Правопорядок обеспечивали 350 сотрудников полиции и 50 военнослужащих Нацгвардии.

Правонарушений не допущено, отмечают правоохранители.

Всего ожидается, что участие в массовых мероприятиях по случаю праздника примут около 14 000 граждан. К охране публичной безопасности и порядка в местах проведения мероприятий привлечены более 800 сотрудников полиции и военнослужащие Нацгвардии.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, день победы, 9 мая, харьков
 
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