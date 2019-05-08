08.05.2019 18:18

Геннадий Кернес поздравил собравшихся на праздничный концерт ветеранов (ФОТО)

8 мая во Дворце студентов Национального юридического университета мэр Харькова встретился с участниками боевых действий, участниками партизанского движения, жертвами концлагерей, детьми войны и другими жителями города, пережившими Вторую мировую войну.



//city.kharkov.ua

«Я сердечно рад видеть каждого из вас, сегодня, накануне главного праздника – Дня Победы, и в День памяти о жертвах Второй мировой войны. Харьков, харьковчане пострадали в ней страшно. 641 день двух оккупаций. Выжил - один из пяти. Мы видели исторические фото - ни одного целого здания в центре. Но в день освобождения люди плакали от счастья, обнимали солдат и назвали этот день самым счастливым в жизни.

Каждый погибший - воины и гражданское население - заслуживают вечной скорбной памяти потомков. Но именно страшные жертвы делают бесценной великую Победу, которую вы принесли, уничтожив нацизм и освободив нашу страну и всю Европу. Великую Победу, 74-ю годовщину которой мы будем завтра отмечать.

Мне так горько, что на таких встречах нас становится меньше. Хочу доложить вам, что к 9 Мая ухожены все памятники, мы обеспечиваем там порядок. Завтра все пройдет по нашей семейной харьковской традиции – возложение цветов на Мемориале, полевая каша. Большое спасибо, что мы вместе, что вы держите строй. Низкий поклон вам, и с Днем великой Победы», - сказал Геннадий Кернес.

Для ветеранов выступили артисты творческих коллективов Харькова и ансамбль «Песняры» из Беларуси.