09.05.2019 10:48

Геннадий Кернес прокомментировал петиции к горсовету о палатке на площади Свободы и переименивании проспекта

В случае, если петиции наберут необходимое количество голосов, мэр пообещал поспособствовать их выполнению.



Wikimapia

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.



«Сегодня на сайте горсовета опубликованы две петиции. Одна – с предложением убрать палатку с пл. Свободы. Вторая – о том, чтобы вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название – имени маршала Жукова.



Я думаю, что если эти две петиции наберут необходимое количество голосов – а это 5 000 – я сделаю все зависящее от городских властей, чтобы воплотить предложенное в них в жизнь.



На эту палатку на пл. Свободы смотреть действительно уже невозможно. Грязная, с какими-то фрагментами снарядов, сама уже тоже взрывалась не один раз. Лично я -за то, чтобы ее убрать.



С проспектом, который раньше был имени маршала Жукова, а теперь генерала Григоренко сложнее. Оба – достойны увековечивания. Но спросите тех немногих ветеранов – кого они называли маршалом Победы? И, конечно же, его заслуги в разгроме фашизма – переоценить невозможно.



Вывод – харьковчане! Я призываю вас поддержать эти петиции.



Я обещаю вам в случае, если они наберут пять тысяч и более голосов – предложенное в них не останется на бумаге.



И с наступающим праздником. С Днем Победы!!!!», – написал Геннадий Кернес.