09.05.2019 14:42

Геннадий Кернес о Дне Победы: Не судите ветеранов

Харьковский городской голова призывает не выхолащивать живую боль нашей истории толерантными формулировками.



// Facebook

Об этом мэр Харькова написал на своей странице в Facebook.

«День Победы. Я благодарю всех, кто был с нами сегодня на Мемориале, на полевой каше. Харьков помнит, скорбит и гордится. И празднует! Точка.



Не судите ветеранов, не берите грех на душу. Не считайте их годы. Война с фашизмом прошлась по нашей земле такой страшной гребенкой, что долго еще это будет живой болью для общества, а не историческим фактом, который можно однозначно оценить и оставить в покое. Участников боев остались единицы, и они год копят силы, чтоб надеть ордена. Расскажите им, что не нужно праздновать?

Дети войны - они жили без отцов, в бараках, голодали. Кто их осудит за память и гнев к фашистам?