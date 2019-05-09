Геннадий Кернес о Дне Победы: Не судите ветеранов

Харьковский городской голова призывает не выхолащивать живую боль нашей истории толерантными формулировками.
Об этом мэр Харькова написал на своей странице в Facebook.
«День Победы. Я благодарю всех, кто был с нами сегодня на Мемориале, на полевой каше. Харьков помнит, скорбит и гордится. И празднует! Точка.
Не судите ветеранов, не берите грех на душу. Не считайте их годы. Война с фашизмом прошлась по нашей земле такой страшной гребенкой, что долго еще это будет живой болью для общества, а не историческим фактом, который можно однозначно оценить и оставить в покое. Участников боев остались единицы, и они год копят силы, чтоб надеть ордена. Расскажите им, что не нужно праздновать?
Дети войны - они жили без отцов, в бараках, голодали. Кто их осудит за память и гнев к фашистам?
В музее Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме собраны данные обо всех 6 млн евреях, убитых нацизмом. У каждого кто там был, не осталось вопросов. Музей наших 10 миллионов, надеюсь, впереди.
И нет ни одной причины менять названия, причёсывать слова, выхолащивать живую боль нашей истории толерантными формулировками. Возможно, придут и такие времена, но не сегодня.
С днем Победы! Вечная слава погибшим, покой их душам.
Помните, как в «Летят журавли»: «А кто не вернется, тем памятник до неба, и каждое имя - золотом», – говорится в сообщении.
Звезды обещают мобильный и насыщенный эмоциями день. Возможно, большая его часть будет растрачена на пустяки, но все равно день обещает быть продуктивным и прибыльным.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
9 мая всегда был особенным днем для миллионов людей. Ведь ни один дом, ни одну семью не обошла самая страшная война ХХ века.
влажн.:
давл.:
ветер: