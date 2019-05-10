Главная Новости Власть Игорь Терехов: Я преклоняюсь перед вами за ваш титанический труд и мужество (ФОТО)
10.05.2019  14:19   

Игорь Терехов: Я преклоняюсь перед вами за ваш титанический труд и мужество (ФОТО)

Состоялось открытие Международного профессионального теннисного турнира «Kharkiv Open» для теннисистов-колясочников.


//city.kharkov.ua
В соревнованиях принимают участие 24 профессиональных спортсмена из 11 стран: Украины, Польши, Турции, Греции, Латвии, Финляндии, Чехии, Нидерландов, Словакии, Испании, Беларуси.
 
Во время церемонии открытия турнира к теннисистам обратился первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
«Приятно, что каждый год количество участников «Kharkiv Open» растет. Я не понаслышке знаю, каким упорным трудом достигаются те результаты, которые вы здесь показываете. Я преклоняюсь перед вами за ваш титанический труд и мужество, которое вы демонстрируете и на кортах, и в повседневной жизни. Организаторы очень старались, и я уверен, что турнир пройдет на высшем уровне», - отметил Игорь Терехов.
 
В организации этого теннисного турнира традиционно принимает участие общественная организация инвалидов «Креавита». Ее вице-президент Елена Шингарева сообщила, что харьковские соревнования завоевывают все больше симпатии среди теннисистов-колясочников.
 
«Каждый месяц в мире проходит 40 таких турниров, и игроки сами выбирают, в каких участвовать. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы наши соревнования были популярными. И значит, мы делаем все правильно, если каждый год к нам приезжает все больше игроков. Важно также то, что в Харькове обеспечены европейские стандарты проведения турнира, включая судейство. Вся логистика для спортсменов на колясках полностью продумана, предоставляется доступный отель и транспорт. Мы уже заработали определенную репутацию и очень ею дорожим», - отметила Елена Шингарева.
 
В конце церемонии открытия всем участникам турнира были вручены памятные подарки от украинского производителя спортивной одежды.
 
Турнир будет проходить до 12 мая, время игр - с 10:00 до 20:00.
 
«Kharkiv Open» проводится под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
 
Справка. Турнир «Kharkiv Open» - это международный профессиональный турнир для теннисистов на инвалидных колясках, который проводится в Харькове с 2014 года. Он официально входит в план теннисных турниров International Tennis Federation и проходит как часть мировой профессиональной серии «UNIQLO Wheelchair Tennis Tour».
 
Теннис на инвалидных колясках входит в программу Паралимпийских игр. Правила такого тенниса практически ничем не отличаются от обычных, принципиальным является только право теннисиста-колясочника продолжать розыгрыш после второго отскока мяча от поверхности корта.
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, турнир, харьков
 
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