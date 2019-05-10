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10.05.2019  14:35   

1,2 миллиона человек с начала года пересекли границу в Харьковской области

Каждый десятый при пересечении нарушал правила и пограничный контроль взымал штраф.


Фото:www.peritus.com.ua

С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 9,275 млн тонн грузов, 557 тыс. транспортных средств и 1,262 млн граждан.

По апрель 2019 через таможенную границу Украины пропущено 2,5 миллиона тонн грузов, 154 тыс. транспортных средств и 398 тыс. граждан, сообщает пресс-служба ГФС.

Кроме того, с начала года работники таможни завели 1 090 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 4 миллиона 970 тыс. гривен. Это на 304 дела больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года таможня рассмотрела 1 166 дел о нарушении таможенных правил и стянула штрафов на сумму 2 миллиона 91 тыс. гривен. Так, только в течение апреля

2019-м таможня рассмотрела 277 дел о нарушении таможенных правил и стянула штрафов на сумму 347 000 гривен.

Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  граница, пересечение, харьков, нарушение, штраф
 
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