1,2 миллиона человек с начала года пересекли границу в Харьковской области

Каждый десятый при пересечении нарушал правила и пограничный контроль взымал штраф.
С начала года через таможенную границу Украины Харьковской таможней ГФС пропущено 9,275 млн тонн грузов, 557 тыс. транспортных средств и 1,262 млн граждан.
По апрель 2019 через таможенную границу Украины пропущено 2,5 миллиона тонн грузов, 154 тыс. транспортных средств и 398 тыс. граждан, сообщает пресс-служба ГФС.
Кроме того, с начала года работники таможни завели 1 090 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 4 миллиона 970 тыс. гривен. Это на 304 дела больше, чем за аналогичный период прошлого года.
С начала года таможня рассмотрела 1 166 дел о нарушении таможенных правил и стянула штрафов на сумму 2 миллиона 91 тыс. гривен. Так, только в течение апреля
2019-м таможня рассмотрела 277 дел о нарушении таможенных правил и стянула штрафов на сумму 347 000 гривен.
День хорош для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач. С одной важной оговоркой: нужно преодолеть свою лень.
Облаков на небе не будет только в предрассветные часы, а с утра и до самого вечера сохранится пасмурная погода. Без существенных осадков.
Весна – время, когда пробуждение природы в некоторых странах отмечается на государственном уровне.
влажн.:
давл.:
ветер: