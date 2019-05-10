10.05.2019 16:20

Старший сержант полиции получил признание от пассажиров маршрутки и руководства МВД Украины (ФОТО)

Харьковский полицейский, спасший пассажиров маршрутки от ДТП, получил награду МВД Украины



://hk.npu.gov.ua

Старший сержант полиции охраны Сергей Кариков получил нагрудный знак «За отличие в службе» Министерства внутренних дел Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Младший инспектор по физической охране батальона полиции охраны Сергей Кариков вовремя остановил маршрутный автобус с 20 пассажирами и тем самым предупредил ДТП.

Инцидент произошел 17 февраля в 22:30 на Полтавском Шляхе с маршрутным автобусом 1168 «Харьков – Солоницевка».

Тогда водителю стало плохо, автобусом фактически никто не управлял, и сержант бросился в кабину на женский крик. Полицейский остановил транспортное средство и оказывал первую помощь водителю до приезда скорой.

О поступке полицейского рассказали пассажиры, они также написали благодарственное письмо на адрес департамента полиции охраны