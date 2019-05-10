Старший сержант полиции получил признание от пассажиров маршрутки и руководства МВД Украины (ФОТО)

Харьковский полицейский, спасший пассажиров маршрутки от ДТП, получил награду МВД Украины
Старший сержант полиции охраны Сергей Кариков получил нагрудный знак «За отличие в службе» Министерства внутренних дел Украины.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Младший инспектор по физической охране батальона полиции охраны Сергей Кариков вовремя остановил маршрутный автобус с 20 пассажирами и тем самым предупредил ДТП.
Инцидент произошел 17 февраля в 22:30 на Полтавском Шляхе с маршрутным автобусом 1168 «Харьков – Солоницевка».
Тогда водителю стало плохо, автобусом фактически никто не управлял, и сержант бросился в кабину на женский крик. Полицейский остановил транспортное средство и оказывал первую помощь водителю до приезда скорой.
О поступке полицейского рассказали пассажиры, они также написали благодарственное письмо на адрес департамента полиции охраны
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