10.05.2019 16:10

Память о выдающихся харьковчанах увековечат мемориальными досками

Мемориальные доски ряду выдающихся харьковчан планируется установить на фасадах зданий и учреждений в Харькове.



// city.kharkov.ua

Такое решение принято на заседании Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

В частности, мемориальную доску на здании по ул. Чайковской, 20 установят в честь выдающегося ученого-физика, академика НАН Украины Александра Ахиезера. Также увековечат память выдающегося архитектора и ученого Александра Гинзбурга – табличку ему установят на фасаде дома по адресу: пер. Грабовского, 4. Еще одну памятную доску в честь известного хирурга Николая Володося разместят по пр. Науки, 64.



По просьбе Харьковского областного комитета «Дробицкий Яр» на фасаде здания филиала №3 Городской детской клинической больницы №19 по ул. Полтавский Шлях, 152 появится мемориальная доска профессору медицины Александру Мещанинову.



Также в Харькове увековечат память бывшего председателя исполнительного комитета Харьковского горсовета (1986-1990 гг.), Почетного гражданина Харькова Степана Соколовского. Мемориальную доску ему установят на фасаде здания по пр. Науки, 56.



Три мемориальные таблички установят на здании корпуса Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» - доктору технических наук, профессору, Федору Муравченко, авиаконструктору, Герою Украины, Петру Балабуеву и авиаконструктору, академику АН УССР Владимиру Лотареву.



Еще две мемориальные доски появятся в городе по итогам обращений к Харьковскому городскому голове на личных приемах. Так, на здании по адресу ул. Гиршмана, 17-б увековечат память генерального конструктора ХТЗ (1952- 1983) Бориса Кашубы, а на фасаде общеобразовательной школы №158 - участника боевых действий, погибшего на востоке Украины, кавалера ордена «За мужество» III степени Артура Силке.



Установят памятные доски и на двух учебных учреждениях: на фасаде Харьковского физико-математического лицея №27 - в честь заслуженного учителя УССР и преподавателя этого учебного учреждения Аркадия Столина, а на школе №10 – в память о воине-интернационалисте, погибшем в Афганистане, кавалера ордена Красной Звезды (посмертно) Виталии Власове.