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10.05.2019  17:21   

Геннадий Кернес – о петициях: Я работаю в рамках закона

Петиции, набравшие необходимое количество голосов, будут рассмотрены в ближайшее время городским советом.


// Facebook/gennadykernes

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.

«Спасибо всем вам, кто поддержал петиции. Рад, что наши мнения совпадают.

Я работаю в рамках закона и полномочий органов местного самоуправления, и оба вопроса – о военной палатке на площади Свободы и о возвращении имени Жукова в Харьков – будут рассмотрены в ближайшее время городским советом.

И что касается директора Института национальной памяти Вятровича, который уже грозит мне тюрьмой. Проводя декоммунизацию, харьковчан не спрашивали, ломали через колено Раду, на местах «старались» ОГА. Память людей, пан Вятрович, вы удивитесь, может отличается от вашей. И, как показали последние выборы, люди умеет настаивать на своем», – говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая на сайте Харьковского горсовета появились две петиции: одна – с предложением убрать палатку с пл. Свободы, вторая – вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название – имени маршала Жукова. За три дня обе петиции набрали необходимое количество голосов (Убрать палатку на пл. Свободы! – 7607, Верните харьковчанам историю! – 5588) и находятся на рассмотрении.

Тэги:  кернес, петиция, харьков
 
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