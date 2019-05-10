Геннадий Кернес – о петициях: Я работаю в рамках закона

10.05.2019 17:21

Петиции, набравшие необходимое количество голосов, будут рассмотрены в ближайшее время городским советом.

Об этом Харьковский городской голова Геннадий Кернес написал на своей странице в Facebook.

«Спасибо всем вам, кто поддержал петиции. Рад, что наши мнения совпадают.

Я работаю в рамках закона и полномочий органов местного самоуправления, и оба вопроса – о военной палатке на площади Свободы и о возвращении имени Жукова в Харьков – будут рассмотрены в ближайшее время городским советом.

И что касается директора Института национальной памяти Вятровича, который уже грозит мне тюрьмой. Проводя декоммунизацию, харьковчан не спрашивали, ломали через колено Раду, на местах «старались» ОГА. Память людей, пан Вятрович, вы удивитесь, может отличается от вашей. И, как показали последние выборы, люди умеет настаивать на своем», – говорится в сообщении.