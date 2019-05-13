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13.05.2019  16:40   

Услуги по размещению рекламы - одни из самых востребованных во всех центрах админуслуг

Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, в 2018 году было зафиксировано около 25 тыс. обращений в этой сфере.


://city.kharkov.ua

«Реклама – эффективный инструмент и неотъемлемый элемент ведения бизнеса. Учитывая потребности субъектов хозяйствования и исходя из статистики обращений, были организованы консультации специалистов отдела рекламы Департамента контроля.  Харьковчане могут, в частности, получить разрешение на размещение наружной рекламы, переоформить разрешение, внести изменения или аннулировать размещение», - рассказала директор департамента. 

Консультации предоставляются с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 в ЦПАУ по адресу: Гимназическая набережная, 26. 

Также по этим вопросам можно обратиться и в другие территориальные подразделения Центра административных услуг. 

«Благодаря слаженному взаимодействию с нашими коллегами из Департамента контроля предоставление административных услуг по размещению наружной рекламы полностью удовлетворяет потребности наших предпринимателей. График удобен, услуга востребована, проконсультироваться можно ежедневно, очередей нет», - отметила Виктория Китайгородская.

Источник:   ХГС
 Тэги:  реклама, департамент, харьков, горсовет, центр, услуга
 
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