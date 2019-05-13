13.05.2019 16:40

Услуги по размещению рекламы - одни из самых востребованных во всех центрах админуслуг

Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, в 2018 году было зафиксировано около 25 тыс. обращений в этой сфере.



://city.kharkov.ua

«Реклама – эффективный инструмент и неотъемлемый элемент ведения бизнеса. Учитывая потребности субъектов хозяйствования и исходя из статистики обращений, были организованы консультации специалистов отдела рекламы Департамента контроля. Харьковчане могут, в частности, получить разрешение на размещение наружной рекламы, переоформить разрешение, внести изменения или аннулировать размещение», - рассказала директор департамента.



Консультации предоставляются с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 в ЦПАУ по адресу: Гимназическая набережная, 26.



Также по этим вопросам можно обратиться и в другие территориальные подразделения Центра административных услуг.



«Благодаря слаженному взаимодействию с нашими коллегами из Департамента контроля предоставление административных услуг по размещению наружной рекламы полностью удовлетворяет потребности наших предпринимателей. График удобен, услуга востребована, проконсультироваться можно ежедневно, очередей нет», - отметила Виктория Китайгородская.