Услуги по размещению рекламы - одни из самых востребованных во всех центрах админуслуг

Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, в 2018 году было зафиксировано около 25 тыс. обращений в этой сфере.
«Реклама – эффективный инструмент и неотъемлемый элемент ведения бизнеса. Учитывая потребности субъектов хозяйствования и исходя из статистики обращений, были организованы консультации специалистов отдела рекламы Департамента контроля. Харьковчане могут, в частности, получить разрешение на размещение наружной рекламы, переоформить разрешение, внести изменения или аннулировать размещение», - рассказала директор департамента.
Консультации предоставляются с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:00 в ЦПАУ по адресу: Гимназическая набережная, 26.
Также по этим вопросам можно обратиться и в другие территориальные подразделения Центра административных услуг.
«Благодаря слаженному взаимодействию с нашими коллегами из Департамента контроля предоставление административных услуг по размещению наружной рекламы полностью удовлетворяет потребности наших предпринимателей. График удобен, услуга востребована, проконсультироваться можно ежедневно, очередей нет», - отметила Виктория Китайгородская.
Активнее общайтесь с окружающими, но при этом больше слушайте, чем говорите. В делах такая тактика обещает принести неожиданную выгоду и даже повышение по службе.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
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