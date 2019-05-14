14.05.2019 11:01

По итогу кампании по декларированию доходов в Харькове оказалось 339 миллионеров

Государственная фискальная служба подвела итоги декларирования доходов граждан, полученных в 2018 году, подтвердив рост числа миллиардеров в три раза.



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По данным ведомства, доходы свыше 1 млрд грн задекларировали три человека. Из них один человек задекларировал доход свыше 10 млрд грн, из которых он заплатит налога на доходы физических лиц и военного сбора на сумму более 1 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы ГФС Александр Власов.

«Всего же гражданами подано почти 529 тыс. налоговых деклараций. Задекларирован общий доход в сумме 83,6 млрд грн, что на 26 млрд грн больше, чем в прошлом году. Определены налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц — 3,2 млрд грн. Прирост — 1,2 млрд грн. Сумма военного сбора к уплате составляет 465 млн грн, что на 205 млн грн больше чем в предыдущем году», — сообщил Власов.

Он также уточнил, что количество миллионеров в Украине на данный момент насчитывается 5143 человек (почти на 7% больше, чем в прошлом году)

Самая большая концентрация миллионеров по регионам:

в Киеве — 2194 человека;

в Киевской области — 378 человек;

в Харькове и Харьковской области — 339 человек;

в Днепропетровской области — 333 человека.

«Самый старший миллионер — почти 100 лет. Задекларировал доходы, которые получал, как другие доходы», — рассказал и.о. главы ГФС.

В ведомстве также уточнили, что более половины миллионеров, а именно 58%, — это люди в возрасте от 40 до 60 лет. Самому молодому миллионеру на сегодняшний день исполнилось 18 лет и он задекларировал доходы, полученные при наследовании имущества.

Также сообщается, что 70% миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн, в основном от операций по продаже объектов движимого и недвижимого имущества, а также от предоставления имущества в лизинг, аренду и жилой наем.

Кроме того, более 127 млн грн дохода задекларировали известные лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности. Имена чиновник не назвал, но опубликовал список рекордсменов по сумме доходов, уточнив только должности и род занятий:

телевизионная ведущая — 158,8 млн грн;

ведущий шоу-программ — 26,9 млн грн;

футболист — 26,2 млн грн;

певец — 11,8 млн грн;

юморист (на упрощенной системе налогообложения) — 4,7 млн грн;

еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения) — 4,1 млн грн;

композитор (музыкант) — 3,2 млн грн.

Напомним, по итогам 2017 года не менее миллиона гривен задекларировали4817 украинцев, проводящих независимую профессиональную деятельность. Также за указанный период доход в миллиард гривен задекларировал только один налогоплательщик.