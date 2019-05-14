14.05.2019 12:52

Харьков развивает сотрудничество с Израилем

Официальная делегация города-партнера Ришон-ле-Циона находится с визитом в Харькове.



://city.kharkov.ua

Представители Израиля во главе с заместителем мэра города Максимом Бабицким 13 мая встретились с заместителем городского головы - директором Департамента экономики и коммунального имущества Михаилом Фатеевым, директором Департамента образования Ольгой Деменко и директором Департамента административных услуг и потребительского рынка Викторией Китайгородской. Гости посетили Региональный центр услуг.



Представители делегации высоко оценили уровень развития города Харькова и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности городов - ІТ-сфере, туризме, образовании и культуре.



В программе визита также - встречи с руководством КП «Городской информационный центр» и вторым секретарем Посольства Государства Израиль в Украине Марком Гольдманом. Также гости побывают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Сегодня, 14 мая, члены делегации посетят выставку фотографий израильского фотографа, режиссера и телеведущего Эрнста Аранова «Духовность и душевность».

Отметим, дружеские и партнерские отношения между Харьковом и Ришон-ле-Ционом продолжаются на протяжении многих лет. Договор о взаимном сотрудничестве был подписан в 2008 году.