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14.05.2019  12:52   

Харьков развивает сотрудничество с Израилем

Официальная делегация города-партнера Ришон-ле-Циона находится с визитом в Харькове.


://city.kharkov.ua

Представители Израиля во главе с заместителем мэра города Максимом Бабицким 13 мая встретились с заместителем городского головы - директором Департамента экономики и коммунального имущества Михаилом Фатеевым, директором Департамента образования Ольгой Деменко и директором Департамента административных услуг и потребительского рынка Викторией Китайгородской. Гости посетили Региональный центр услуг. 

Представители делегации высоко оценили уровень развития города Харькова и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности городов - ІТ-сфере, туризме, образовании и культуре.

В программе визита также - встречи с руководством  КП «Городской информационный центр» и вторым секретарем Посольства Государства Израиль в Украине Марком Гольдманом. Также гости побывают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. 

Сегодня, 14 мая, члены делегации посетят выставку фотографий израильского фотографа, режиссера и телеведущего Эрнста Аранова «Духовность и душевность».

Отметим, дружеские и партнерские отношения между Харьковом и Ришон-ле-Ционом продолжаются на протяжении многих лет. Договор о взаимном сотрудничестве был подписан в 2008 году.

Источник:   ХГС
 Тэги:  израиль, делегация, сотрудничество, харьков, международный, партнер
 
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