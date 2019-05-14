Харьков развивает сотрудничество с Израилем

Официальная делегация города-партнера Ришон-ле-Циона находится с визитом в Харькове.
Представители Израиля во главе с заместителем мэра города Максимом Бабицким 13 мая встретились с заместителем городского головы - директором Департамента экономики и коммунального имущества Михаилом Фатеевым, директором Департамента образования Ольгой Деменко и директором Департамента административных услуг и потребительского рынка Викторией Китайгородской. Гости посетили Региональный центр услуг.
Представители делегации высоко оценили уровень развития города Харькова и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах жизнедеятельности городов - ІТ-сфере, туризме, образовании и культуре.
В программе визита также - встречи с руководством КП «Городской информационный центр» и вторым секретарем Посольства Государства Израиль в Украине Марком Гольдманом. Также гости побывают в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Сегодня, 14 мая, члены делегации посетят выставку фотографий израильского фотографа, режиссера и телеведущего Эрнста Аранова «Духовность и душевность».
Отметим, дружеские и партнерские отношения между Харьковом и Ришон-ле-Ционом продолжаются на протяжении многих лет. Договор о взаимном сотрудничестве был подписан в 2008 году.
Если день свободный, можно провести его за неспешными занятиями. На работе же имейте в виду, что мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным.
В Харькове день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. По области местами кратковременный дождь, гроза.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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