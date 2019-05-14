14.05.2019 16:29

В горсовете рассмотрели петицию о возвращении проспекту имени Маршала Жукова

Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды 14 мая рассмотрела петицию «Верните харьковчанам историю!» с просьбой вернуть пр. Маршала Жукова.



// streets-kharkiv.info

Обращение к городской власти подписали 5 тысяч 587 человек. Кроме того, в мэрию поступили десятки личных обращений граждан с такой же просьбой.



Как сообщил на заседании ответственный секретарь комиссии Алексей Хорошковатый, современный пр. Петра Григоренко возник при застройке жилмассива Селекционная Станция и с конца 1960-х назывался Стадионная улица. В 1983 году ее переименовали в ул. 60-летия СССР, в 1990-м году решением исполкома – в пр. Маршала Жукова, а 17 мая 2016 года решением губернатора области – в пр. Петра Григоренко. Таким образом, более 25 лет проспект назывался в честь Жукова.



Как сообщил историк Сергей Куделко, маршал бывал в Харькове до, во время и после Второй мировой войны. По его словам, День города Харькова отмечается как завершение Курско-Белгородской наступательной операции, в разработке которой принимал участие Георгий Жуков. Поэтому возвращение проспекту его прежнего имени накануне 75-й годовщины освобождения Украины – правильное решение.



Заместитель городского головы по вопросам правового обеспечения Марина Стаматина отметила, что в этом вопросе Харьковский городской совет будет руководствоваться Законом Украины «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». В документе говорится, что долг государства и граждан – уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, о ветеранах войны, участниках украинского освободительного движения и жертвах нацизма. Памятниками Второй мировой войны признаются, в том числе, сооружения, композиции и объекты, которые увековечивают память о событиях тех лет, ее участниках и жертвах. «Безусловно, маршал Жуков является выдающимся участником Второй мировой войны, и в 1990 году было принято решение исполкома с целью увековечить его память», – отметила Марина Стаматина.



Алексей Хорошковатый добавил, что названия топонимов, связанные с изгнанием нацистских оккупантов из Украины, не относятся к запрещенной символике коммунистического режима.



«А маршал Жуков непосредственно принимал участие в Курской битве, битве за Днепр и Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, в результате которых была освобождена Украина», – подчеркнул Алексей Хорошковатый.



Он добавил, что ст. 5 Закона Украины «О географических названиях» предполагает возвращение отдельным объектам их исторических названий.



По итогам заседания члены комиссии рекомендовали вынести инициативу горожан на рассмотрение сессии Харьковского городского совета и подготовить предложение по увековечению памяти Петра Григоренко в наименовании улицы на следующее заседание топонимической комиссии.