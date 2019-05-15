15.05.2019 08:21

В харьковских школах прошел пилотный проект по предупреждению наркомании

Заседание открытого координационного совета по вопросам реализации государственной политики по предупреждению наркомании прошло 14 мая в Харьковском городском совете.



// Status Quo

Подводя итоги работы городской власти в этом направлении, заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан напомнила, что за прошедший год в Харькове были проведены многочисленные акции по деактивации интернет-адресов на зданиях и жилых домах, состоялись тематические круглые столы и совещания, был создан профильный координационный совет.

«Задача нашего совета - скоординировать работу общественных организаций, волонтерских групп и просто активных граждан, которые готовы противостоять распространению наркотиков в городе Харькове. Мы знаем о рекламных надписях на стенах, о «закладках», а также о том, что это явление уже вплотную подобралось к школам. Поэтому нам необходимо вести массовую разъяснительную работу, убирать с улиц информацию о возможности приобретения наркотических средств, активно работать в этом направлении с правоохранительными органами. Мы надеемся, что к нам присоединятся многие харьковчане, чтобы это была эффективная работа всей территориальной громады. Масштабы проблемы настолько велики, что справиться с ней мы сможем только вместе», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



Во время заседания представитель одной из общественных организаций Александр Переверзев рассказал о пилотном проекте по профилактике негативных явлений среди подростков. Проект был реализован в 18 школах Индустриального района. В его рамках все ученики 7-9 классов, их родители и все учителя прослушали тематические лекции и приняли участие в тренингах. Программа получила много положительных отзывов, и теперь рассматривается возможность распространить ее на остальные районы города, а также на летние пришкольные лагеря.



Во время заседания было отмечено, что усилия членов координационного совета в 2019 году будут направлены на дальнейшую борьбу с рекламой интернет-ресурсов на зданиях и домах, профилактическую работу среди подростков и молодежи, на оказание психологической помощи наркозависимым, очистку улиц от использованных шприцев, эффективное взаимодействие с правоохранительными органами.