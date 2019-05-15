15.05.2019 08:42

Зампрокурора АР Крым проведет Skype-прием из Харькова

Заместитель прокурора АР Крым Поночовный Игорь Николаевич проведет прием граждан, переселившиеся с временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, с помощью Skype связи.



//ark.gp.gov.ua

Skype-прием пройдет 17 мая с 10:00 до 13:00 в помещении прокуратуры Харьковской обл. (г. Харьков, ул. Богдана Хмельницкого, 4) .



Прием граждан будет проводиться в соответствии со ст. 22 Закона Украины «Об обращениях граждан», в частности, с целью выявления нарушений конституционных прав и свобод граждан Украины – вынужденных переселенцев из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя, фактов серьезных нарушений международного гуманитарного права и грубых нарушений прав человека.



Предварительная запись и справки по телефону: (044) 596 73 57 + 38 (068) 168 3426 telegram, viber, whatsapp номера.



Предварительная запись не является обязательным.