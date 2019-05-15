15.05.2019 10:05

При КП «БТИ» теперь работает агентство недвижимости

Харьковчанам предлагают большой выбор объектов и предоставляют квалифицированные юридические консультации.



// izvestia.kharkov.ua

При коммунальном предприятии работает агентство недвижимости «БТИ». Специалисты предлагают большой выбор объектов, тщательно проверят и готовят все документы.



Специалисты предоставляют посетителям квалифицированные юридические консультации. Фронт-офис работает шесть дней в неделю.



«В нашем фронт-офисе вы можете полкучить бесплатную консультацию по всем вопросам, интересующим вас по данным услугам. Хотим обратить внимание то, что на данный момент агентство недвижимости не занимается продажей, покупкой земельных участков, гаражей, а также объектов недвижимости, которые находятся на расстоянии более, чем 15 км от города Харькова», – рассказала администратор агентства недвижимости «БТИ» Оксана Цымбал.



По словам директора Департамента регистрации Олега Дробота, предприятие готовится к запуску уникального городского проекта «Дом недвижимости», который подразумевает предоставление для харьковчан всех услуг в сфере недвижимости в одном месте. Также это касается риэлторских услуг, услуг агентства недвижимости.

«На сегодняшний день мы четко понимаем востребованность коммунального агентства недвижимости, потому что это гарантирует нашим жителям добросовестность посредников либо купли-продажи, либо других операций в сфере недвижимости, гарантирует качество этой услуги и, безусловно, срок ее предоставления», – рассказал Олег Дробот.