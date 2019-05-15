НКРЭКУ проверит, перестали ли Харьковгаз и Харьковгоргаз доначислять лишнее в платежки харьковчан

По состоянию на 10 апреля оштрафованные газовые посредники не перестали доначислять неправомерные суммы
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проверит харьковские и еще 12 облгазов на предмет отмены и пересчета начислений населению за приведение объема газа к нестандартным условиям.
Об этом со ссылкой на решение, принятое на заседании НКРЭКУ 14 мая, сообщает Интерфакс-Украина.
Решение касается: «Харьковгаз», «Харьковгоргаз» и прочие облгазы, которые входят в «Региональную газовую компанию» Дмитрия Фирташа.
Напомним:
В марте-апреле Комиссия проверяла, в том числе и указанные облгазы, и обязала их прекратить начисления бытовым потребителям за приведение объема потребленного газа к стандартным условиям.
Регулятор утверждает, что потери облгазов из-за разницы в условиях, при которых они передают газ потребителям, а те его принимают, включены в тариф операторов ГРМ.
НКРЭКУ 23 ноября 2018 года вынесла ряд решений, которыми запретила операторам доначислять в платежках за газ.
Однако облгазы, игнорируя решения Комиссии, продолжали осуществлять соответствующие доначисления.
В марте 2019 года с разрешения Государственной регуляторной службы НКРЭКУ провела проверку облгазов и по ее итогам оштрафовала семь облгазов на общую сумму 5,95 млн грн.
В РГК не согласны с принятыми решениями и считают их дискриминационными.
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