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15.05.2019  11:10   

НКРЭКУ проверит, перестали ли Харьковгаз и Харьковгоргаз доначислять лишнее в платежки харьковчан

По состоянию на 10 апреля оштрафованные газовые посредники не перестали доначислять неправомерные суммы


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Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг проверит харьковские и еще 12 облгазов на предмет отмены и пересчета начислений населению за приведение объема газа к нестандартным условиям.

Об этом со ссылкой на решение, принятое на заседании НКРЭКУ 14 мая, сообщает Интерфакс-Украина.

Решение касается: «Харьковгаз», «Харьковгоргаз» и прочие облгазы, которые входят в «Региональную газовую компанию» Дмитрия Фирташа.

Напомним:

В марте-апреле Комиссия проверяла, в том числе и указанные облгазы, и обязала их прекратить начисления бытовым потребителям за приведение объема потребленного газа к стандартным условиям.

Регулятор утверждает, что потери облгазов из-за разницы в условиях, при которых они передают газ потребителям, а те его принимают, включены в тариф операторов ГРМ.

НКРЭКУ 23 ноября 2018 года вынесла ряд решений, которыми запретила операторам доначислять в платежках за газ.

Однако облгазы, игнорируя решения Комиссии, продолжали осуществлять соответствующие доначисления.

В марте 2019 года с разрешения Государственной регуляторной службы НКРЭКУ провела проверку облгазов и по ее итогам оштрафовала семь облгазов на общую сумму 5,95 млн грн.

В РГК не согласны с принятыми решениями и считают их дискриминационными.

Источник:   Еправда
 Тэги:  газ, цена, харьков, платежки, расчет, коррупция
 
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