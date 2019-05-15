15.05.2019 16:19

Остановить, но не убить: копы перевооружаются с автомата Калашникова на МП-5 (ФОТО, ВИДЕО)

Новое оружие позволит остановить правонарушителя и сохранить ему жизнь.



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Как сообщает Нацполиция, перевооружение оружием превентивного характера - следующий этап реформирования системы и шаг к европейским стандартам.

В частности, использование нового вооружения позволит остановить правонарушителя и сохранить ему жизнь. Поэтому все наряды полиции, которые непосредственно привлекаются к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, будут оснащении пистолетами-пулеметами «МР-5». Об этом сегодня, 15 мая, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев во время презентации нового вооружения.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что в условиях реформирования системы правоохранительных органов вопросы перевооружения ведомства является одним из приоритетных. Поэтому совершенствование системы вооружения полицейских заключается во внедрении новых образцов оружия в их практическую деятельность.

"Сегодня Национальная полиция представляет практические шаги реформы ведомства. Мы представляем новую часть вооружения Нацполиции, на которую мы переходим», - отметил Сергей Князев.

По словам главы Нацполиции, до сих пор полицейские несли службу по боевым автоматом модели Калашникова. Однако задача Нацполиции являются правоохранительными - в отличие от задач подразделений Вооруженных Сил, которые защищают государство и противодействуют вооруженному сопротивлению. Следовательно, полицейский должен остановить правонарушителя, сохранив жизнь ему, окружающим людям, а также свою жизнь.

«Автомат Калашникова - это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер. Полицейский, который использует оружие в качестве крайней меры, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а потом привлечь его к уголовной ответственности », - сказал Председатель Нацполиции.

Сергей Князев отметил, что пистолеты-пулеметы «МР-5» используются в деятельности полиции большинства стран. В частности, такое оружие используется полицией Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Италии, а также Соединенных Штатов Америки.

«В ближайшее время все наряды Нацполиции, которые несут службу на улицах, в аэропортах, на вокзалах - будут обеспечены новым оружием - пистолетом-пулеметом« МР-5 », - отметил Председатель Нацполиции.