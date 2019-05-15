15.05.2019 19:49

Геннадий Кернес осмотрел новый поезд метро (ФОТО)

Перед выпуском на линию состав, реконструированный метрополитеном за бюджетные средства, осмотрел мэр Харькова.



//city.kharkov.ua

15 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес осмотрел в Московском депо метрополитена состав, который прошел полную реновацию и выйдет на линию в ближайшие дни.

В пяти вагонах типа Еж-3 было сделано полное обновление интерьера, отремонтированы несущие конструкции, произведена замена устаревшего и установка нового оборудования, в том числе систем автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и очистки воздуха в вагонах. Также улучшены условия работы в кабинах машиниста.

«Это четвертый такой состав, первые три успешно возят людей на Холодногорской линии. И опыт показал, что реконструкция продлевает жизнь таких вагонов еще на 20 лет. При этом стоимость всего состава - это два головных вагона и три промежуточных - около 50 млн. Покупая новые, мы заплатили бы столько же за один», - сказал Геннадий Кернес журналистам в ходе осмотра.

По его словам, программа обновления вагонов проходит параллельно с процедурой закупки нового подвижного состава, предусмотренной кредитным договором с Европейским банком реконструкции и развития. Кроме финансирования строительства двух новых станций и депо, он включает приобретение новых поездов метро на 100 млн евро. Сегодня готовится тендерная документация для их закупки.

«Параллельно мы делаем реновацию, это обеспечивает беспрерывную и безопасную работу метро каждый день. Уверен, специалисты могут гордиться сделанной работой. Здесь выполнены высокие требования по безопасности и антивандализму, что тоже, к сожалению, актуально. Далее – инклюзивность: во всех вагонах есть места для людей с инвалидностью, а также мам с колясками. Новые сиденья, поручни, обшивка, пол. И то, что я уже сказал, – кабина машиниста сделана так, чтоб человек, отвечающий за жизнь и безопасность тысяч людей, мог выполнять свою работу, как положено», - отметил городской голова.