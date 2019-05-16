16.05.2019 12:01

Представитель ЮНИСЕФ певец Тарас Тополя встретился с молодежью Харькова (ФОТО)

Рабочая встреча с Молодежным послом Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, лидером группы «Антитела», координатором инициативы U-Report Тарасом Тополей прошла в Харьковском городском совете.



://city.kharkov.ua

Отметим, инициатива U-Report - это интерактивные опросы, которые проводятся через СМС-сообщения, Messenger и Viber на важные темы: дискриминация, трудоустройство, качество образования и пр. В опросах приняли участие более 3 млн человек из 40 стран мира, из них 55 тыс. - украинцы. Украина стала первой среди стран Восточной и Центральной Европы, которая присоединилась к реализации U-Report, чтобы привлечь больше молодых людей в процессы принятия важных для страны решений.



Гостей приветствовал заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, который отметил, что городская власть всячески поддерживает молодежные инициативы и активно привлекает молодежь к принятию решений на местном уровне. Представители «U-Report» поделились результатами последних опросов среди молодежи и формами привлечения молодых людей к проекту, а Константин Лобойченко подчеркнул актуальность таких инициатив для развития приоритетных направлений молодежной политики в городе Харькове.



На встрече также были представлены результаты работы Молодежного совета при Харьковском городском голове, проект по совершенствованию навыков эффективного лидерства «Платформа школьного развития», инициативы в сфере Smart City и коммунальное учреждение «Офис реформ Харькова», которое занимается разработкой и внедрением инновационных проектов в городе.



Отметим, цель координатора программы «U-Report» - побудить молодых людей быть активными и выражать свою точку зрения ради изменений. Поэтому в рамках своего визита в Харьков Тарас Тополя встретился с молодежью и общественностью в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина, Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А. Н. Бекетова, посетил научный парк «Синергия». В течение двух дней провел встречи с более чем 800 активными харьковчанами, рассказал о проекте «U-Report», поделился своим опытом и призывал присоединиться к созданию изменений.