16.05.2019 17:18

Геннадий Кернес провел личный прием в 116-й школе (ФОТО)

С жалобами и предложениями на встречу пришли сотрудники школ и детских садов Шевченковского района Харькова.



//city.kharkov.ua

16 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес провел личный прием работников образования Шевченковского района. Заявления на организацию и оплату лечения, ремонт домов коммунальной собственности, коммуникаций и внутриквартальных дорог подали более ста педагогов и технических работников школ и детских садов Харькова.

Большинство из них - пенсионеры и ветераны труда, и во время приема с участием социальных служб были приняты более 20 решений о выделение денежной помощи на оплату лечения, покупку лекарств, операции и реабилитацию для педагогов и их родных.

Людмила Лещенко, работник детского сада №399, от имени жителей ведомственного общежития Общества слепых добивается его передачи в коммунальную собственность города, в этом случае люди с инвалидностью по зрению смогут приватизировать жилье. По словам Геннадия Кернеса, городской совет на стороне людей в этом вопросе, идет подготовка документов, и вопрос передачи будет вынесен уже на ближайшую сессию.

По итогам приема принято решение о внесении в план ремонта нескольких улиц на Алексеевке и Павловом Поле. Среди них - внутриквартальные участки вдоль высотных домов на улицах Клочковской, Ахсарова, Тобольской, Отакара Яроша, на проспектах Людвига Свободы и Победы. В Департаменте инфраструктуры сообщили, что идет подготовительная работа по изменению движения на улице Беловой, между улицами Тобольской и 23 Августа, его планируется сделать односторонним. И уже в этом году будет отремонтирована пешеходная дорожка на ул. Отакара Яроша, по которой жители района ходят в Саржин яр и Ботанический сад.

Как и в других районах, педагоги поднимали вопрос замены утерянных ученических карт на льготный проезд в электротранспорте. По информации директора Департамента образования Ольги Деменко, сегодня уже больше 1 тыс. школьников в городе остались без электронных билетов. Геннадий Кернес поручил транспортным службам разработать механизм замены.

Также городской голова в ответ на предложение воспитателя детсада №450 Оксаны Широкобоковой распорядился вынести на обсуждение с застройщиками Харькова вопрос выделения на первых этажах новостроек помещений под детские сады. «Мы открываем по несколько новых садиков в год, но нехватка мест уже ощущается. Имеющаяся инфраструктура не справляется, особенно в новых микрорайонах. Думаю, застройщикам нужно учитывать потребности будущих жильцов в детских учреждениях», - отметил Геннадий Кернес.