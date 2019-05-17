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17.05.2019  16:45   

Геннадий Кернес наградил лучших учеников города (ФОТО)

17 мая Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с победителями международных олимпиад и конкурса «Ученик года – 2019». Он вручил благодарности, подарки и сертификаты на городскую стипендию «Одаренность», которая выплачивается лучшим школьникам Харькова.


//city.kharkov.ua
«Наши такие встречи – это уже традиция, и я рад видеть знакомые лица. Среди вас нет случайных людей: за каждым – уже история побед и, что совершенно понятно, -  история огромного труда, вашего, ваших родителей и учителей. Вы - из породы лидеров, амбициозных, идущих к цели. Я вас очень понимаю и рад возможности пообщаться и показать свое уважение»,  - сказал на встрече мэр Харькова.
 
В учебном году, который заканчивается, харьковские школьники выиграли 87 медалей на всеукраинских соревнованиях и 8 -  на международных  (Romanian Master of Mathematics (RMM), Иранской геометрической олимпиаде (IGO), Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике (IOAA).
 
Конкурс «Ученик года» прошел в четырех номинациях: «Интеллектуал», «Лидер», «Творческая личность» и «Спортсмен года». Победителями стали 20 ребят, среди которых - стипендиаты Президента Украины, победители международных и всеукраинских турниров, конкурса-защиты научных работ Малой академии наук Украины, спортивных и творческих конкурсов, лидеры школьного самоуправления.
 
«Сегодня вы получили очередное подтверждение своего успеха, но не менее важно, чтоб в дальнейшем ваши знания и старания были востребованы. Важно сделать правильный выбор и эффективно использовать полученные информацию и опыт. Я знал много отличников, и жизнь показывает, что этого недостаточно. Не менее важны - команда единомышленников, характер, уважение к традициям. Я искренне хотел бы, чтоб вы нашли себя в нашей стране. Настанет время, когда вы будете оценивать сделанное нами и идти вперед. И, глядя на вас, я в это будущее верю», - отметил Геннадий Кернес, завершая встречу.
 
Полный список победителей и награжденных можно посмотреть здесь.
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  кернес, награждение учеников, харьков
 
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