17.05.2019 17:19

Игорь Терехов встретился с экспертами Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития

Представители мониторинговой миссии ЕИБ и ЕБРР подвели итоги работы в Харькове.



//city.kharkov.ua

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов сегодня, 17 мая, провел встречу с экспертами мониторинговой миссии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Встреча прошла в Харьковском городском совете. В мероприятии также приняли участие заместители городского головы, директора профильных департаментов, руководители коммунальных предприятий Харькова и эксперты ЕИБ И ЕБРР.

В ходе трехдневной миссии в Харькове, с 15 по 17 мая, представители делегации провели мониторинг всех проектов, которые реализуют в городе совместно с двумя банками. Это проекты – «Продление третьей линии метрополитена в Харькове и закупка вагонов», «Закупка подвижного состава городского электротранспорта», а также «Безопасность дорожного движения в Харькове», который включает строительство городского Ситуационного центра.

Ключевым вопросом для экспертов стало строительство третьей очереди метрополитена. В частности, специалисты изучили ситуацию с отселением людей из зоны строительства.

«Наша задача была выяснить, насколько продвинулся город в этом процессе и придерживается ли городская власть стандартов банка в этом вопросе. Мы признаем, что это очень сложный процесс, и есть рабочие моменты, но мы видим, что ваша команда сильная, город уделил большое внимание людям, проживающим в этой зоне. Процесс управляется грамотно и правильно, у городской власти есть понимание этого вопроса. Мы установили с городом хорошие рабочие отношения, будем и дальше сотрудничать и координировать наши действия в этом процессе», - отметила главный советник по экологии и социальным вопросам ЕБРР Рэйчел Кеннеди.

Напомним, что в зоне строительства метро подлежат выкупу 89 объектов недвижимости, которыми владеют 144 собственника. Из них более 90% владельцев передали свои объекты городу. «Мы выделили средства городского бюджета для собственников - а это рыночная стоимость объектов недвижимости, чтобы люди смогли купить себе новое жилье и безболезненно переехать. И сегодня, в соответствии с проектом строительства метро, мы идем по графику и, я надеюсь, к началу следующего года выйдем на строительную площадку», - подчеркнул Игорь Терехов.

В свою очередь старший банкир Европейского банка реконструкции и развития Марк Магалецкий отметил, что процесс массового отселения людей в Харькове - уникальный случай для страны.

«Это первый случай в Украине, когда переселение такого масштаба проводится по стандартам международных финансовых организаций. Мы надеемся, что Харьков создаст хороший прецедент в этом процессе для других городов Украины. Наша работа с городом идет по плану, и достигнуты все необходимые договоренности», - отметил Марк Магалецкий.

Нерешенным на сегодняшний день остался вопрос ратификации кредитного соглашения с ЕИБ. Получение кредита на строительство харьковского метро должно быть одобрено на государственном уровне.

«Что касается соглашения с ЕБРР – Харьков находится на стадии получения финансовых средств. Относительно Инвестиционного банка ситуация сложней - там требуется, в том числе, ратификация соглашения Верховной Радой Украины. Мы сегодня проходим все необходимые процедуры», - подчеркнул первый вице-мэр.

Кроме того, Игорь Терехов сообщил, что в ближайшее время будет опубликован список победителей команды инженеров, которые будут проектировать строительство метро, и следующим этапом станет объявление тендера для компаний-застройщиков. «Естественно, это будут крупные корпорации, потому что есть определенные технические и финансовые требования к ним. Они должны иметь колоссальный опыт по строительству метро не только в Украине, но и других странах», - подчеркнул он.

Также участники встречи обсудили ход реализации проекта по закупке подвижного состава для горэлектротранспорта. В частности, подвижной состав планируется обновить для КП «Троллейбусное депо №2» и КП «Троллейбусное депо №3».

По словам Игоря Терехова, сегодня уже подписан контракт на сумму 11,5 млн евро (8 млн евро - кредитные средства ЕБРР, 2 млн евро - кредит Фонда чистых технологий и 1,5 млн евро - средства городского бюджета Харькова) с компанией «Богдан Моторс», которая приступает к изготовлению 57 троллейбусов для города. Также за счет ЕИБ будет приобретен новый подвижной состав для депо №3. Тендер на сумму 10 млн евро планируется провести уже в июне. В начале лета планируется объявить тендер на закупку вагонов для метро.

Напомним, проект «Продление метрополитена в г. Харькове» включает строительство двух станций - «Державинская» и «Одесская», Алексеевского электродепо и закупку 7 современных составов для метро. Проект реализуется за счет кредитных средств ЕБРР (160 млн евро), ЕИБ (160 млн евро) и городского бюджета (10 млн евро). Отметим, сегодня за средства города продолжается строительство электродепо на Алексеевке.

Также ЕИБ планирует выделить Харькову 21 млн евро на реализацию проекта «Безопасный город».