18.05.2019 15:14

Геннадий Кернес наградил победителей конкурса детского рисунка в Киевском районе (ФОТО)

Награждение победителей конкурса «Родной район в разное время года» состоялось сегодня, 18 мая, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



// city.kharkov.ua

В конкурсе приняли участие учащиеся 4-7 классов школ Киевского района, всего – более 160 детей. Лучшие 49 работ напечатают в календаре-планере на следующий учебный год. По случаю награждения в Ретро-зоне парка прошел Арт-пикник с популярным современным художником Романом Мининым, который провел для детей мастер-класс по рисованию.

Первые места в конкурсе заняли Николай Масалитин (школа №37, 3-А, работа «Зимний поцелуй»), Дмитрий Доценко (школа №52, 5-Б, «Лесопарк «Дубки»), Виктория Корж (лицей №107, 6-В, «Мой родной Харьков. Зеркальная струя») и Дарина Ломоновская (лиецй №107, 7-А, «Осеннее управление образования»).



Геннадий Кернес вручил победителям и призерам конкурса подарки и дипломы.

«Я рад, что дети развиваются творчески, родители радуются способностям своих детей. Молодой талантливый Роман Минин будет оценивать эти рисунки и даст характеристику работам, которые ему понравятся. Давайте не оставлять такие инициативы и в будущем, потому что мы любим Харьков и дети уже знают свой город, рисуют его, свои любимые места, дом, двор. Спасибо родителям и детям. Желаю, чтобы ваш талант раскрылся. Счастья и вдохновения», - сказал городской голова.

Среди работ, которые дети нарисуют на Арт-пикнике, также выберут лучшие. Голосование пройдет на странице Facebook Фонда Александра Грановского, при поддержке которого прошел конкурс и Арт-пикник.

Роман Минин рассказал, что доволен экспериментом, который организовал на мастер-классе. Он оставил на чистых листах разноцветные пятна, которые дети должны были использовать для рисунка.

«Люблю работать с детьми. Мне кажется, что это хороший тренинг. Потому что у всех нас есть свои ограничения, как эти пятна. Физические, умственные. Мы - не чистый лист, и нужно принять себя, этот лист, обыграть, доделать. Не расстраиваться, а использовать что имеешь. Удивляет, как дети подходят к этим пятнам. Я ставлю пятно и думаю, что точно нарисуют бабочку, а человек рисует Лох-несское чудовище. Что может быть лучше, чем такие искренние детские рисунки, когда дети не бояться, что кому-то не понравится», - сказал Роман Минин.

Справка. Роман Минин живет и работает в Харькове c 1998 года. Занимается живописью, стрит-артом, декоративным искусством, фотографией. Участник персональных и групповых выставок в Украине, России, США, Китае, Германии, Австрии, Великобритании, Польше. В 2013 году был номинирован на премию «PinchukArtCentre». В 2015 году работа Романа Минина «Генератор донецкого метро» была продана на торгах «Sotheby’s» в Лондоне.