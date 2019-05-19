Игорь Терехов принял участие в награждении победителей на Велодне-2019

19.05.2019 13:53

В Харькове ярко и масштабно прошел праздник велосипедистов, в котором участвовало более 10 тысяч человек.

Спортивно-массовое мероприятие «Велодень-2019» состоялось сегодня, 19 мая, в Харькове.

В нем приняли участие примерно 10-15 тыс. человек.

Перед общим заездом на площади Свободы прошел традиционный флешмоб. Велосипедисты воплотили в жизнь предложение с прошлогоднего конкурса идей - изобразить «тремпель», то есть плечики, а также «тю», «ля», «шо» - аутентичные харьковские слова. Сам же праздник прошел под слоганом: «Ну шо, покатаем?».

Участников Велодня приветствовал первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сегодня мы проедемся по улицам города и докажем нашим велопробегом, что Харьков - это спортивная столица Украины, что мы ведем здоровый образ жизни и привлекаем к этому все больше людей», - отметил первый вице-мэр.

Также Игорь Терехов вручил участнице конкурса, предложившей идею для флешмоба, велосипед от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Кроме велопарада, на площади Свободы также состоялся фестиваль райдер-культур «Комплит», в рамках которого прошли всеукраинские соревнования по езде на BMX, скейтах, роликах, самокатах. Были организованы тематическая ярмарка, фудкорт и детская велозона.