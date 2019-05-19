Главная Новости Власть Игорь Терехов принял участие в награждении победителей на Велодне-2019
19.05.2019  13:53   

Игорь Терехов принял участие в награждении победителей на Велодне-2019

В Харькове ярко и масштабно прошел праздник велосипедистов, в котором участвовало более 10 тысяч человек.


//city.kharkov.ua
Спортивно-массовое мероприятие «Велодень-2019» состоялось сегодня, 19 мая, в Харькове.
 
В нем приняли участие примерно 10-15 тыс. человек.
 
Перед общим заездом на площади Свободы прошел традиционный флешмоб. Велосипедисты воплотили в жизнь предложение с прошлогоднего конкурса идей - изобразить «тремпель», то есть плечики, а также «тю», «ля», «шо» - аутентичные харьковские слова. Сам же праздник прошел под слоганом: «Ну шо, покатаем?».
 
Участников Велодня приветствовал первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
«Сегодня мы проедемся по улицам города и докажем нашим велопробегом, что Харьков - это спортивная столица Украины, что мы ведем здоровый образ жизни и привлекаем к этому все больше людей», - отметил первый вице-мэр.
 
Также Игорь Терехов вручил участнице конкурса, предложившей идею для флешмоба, велосипед от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
 
Кроме велопарада, на площади Свободы также состоялся фестиваль райдер-культур «Комплит», в рамках которого прошли всеукраинские соревнования по езде на BMX, скейтах, роликах, самокатах. Были организованы тематическая ярмарка, фудкорт и детская велозона.
 
 

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Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, велодень, харьков
 
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