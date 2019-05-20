20.05.2019 13:18

В Харькове закрываются отделения пенсионного фонда - в областном отделении ожидается наплыв посетителей

Председатель правления Фонда Евгений Капинус заявил о сокращении отделений в 11 раз, и популяризации среди пенсионеров веб-портала электронных услуг.



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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) планирует сократить количество своих отделений по стране с 600 до 55. Об этом председатель правления Фонда Евгений Капинус заявил во время круглого стола в профильном парламентском комитете. Когда именно чиновники планируют завершить процесс реорганизации - неясно. Однако очевидно, что реализовать идею быстро у них не выйдет. Впрочем, и тянуть с ней они вряд ли станут.

«Это означает, что у нас останутся главные управления на уровне областей, и эти управления будут заниматься всем спектром вопросов, которые будут на повестке дня Пенсионного фонда», – сказал он. Также он добавил, что пока не планируется изменять структуру отделений фонда в Луганской и Донецкой областях: они будут работать в прежнем режиме.

Такую инициативу эксперты называют сомнительной, поскольку она значительно усложнит жизнь украинским пенсионерам.

«В последние годы, после ряда изменений в пенсионном законодательстве, пенсионерам стало очень сложно разобраться с пенсионными начислениями. Кто-то ожидал увеличения пенсии, но не получил его, или получил не в том размере как рассчитывал, кому-то уменьшили стаж, изменили коэффициенты. Все это побуждает пенсионеров идти в отделение пенсионного фонда для выяснения всех расчетов по своему пенсионному делу», – заметил UBR.ua ведущий аналитик ОО «Общественный аудит» Тарас Галайда.

В 2017 году в органы Пенсионного фонда Украины поступило 482 250 обращений граждан, что на 14% больше по сравнению с 2016 годом (422 172 обращения). А в течение 2018-го чиновники получили 532 330 рекламаций. Причем, только 29 970 обращений рассматривались центральным аппаратом, остальные 502 360 обращений обработали территориальные органы ПФУ.

Также в прошлом году на личном приеме в органах Фонда принято 190 012 посетителей. За I квартал 2019 количество обращений граждан в пенсионный фонд выросло еще на 27,1% до 174 825 (за I квартал 2018-го было 137 539 обращений).

Проще говоря, из года в год количество обращений граждан в органы Пенсионного фонда растет, каждый перерасчет пенсий или изменения в правилах начисления пенсий сопровождаются огромными очередями в отделениях фонда.

«Руководство пенсионного фонда пытается популяризировать среди пенсионеров веб-портал электронных услуг, но учитывая крайне нищенское положение большинства украинских пенсионеров, интернет и электронные услуги, не пользуются спросом у людей пенсионного возраста», – говорит Галайда.

Количество обращений посредством электронных каналов в 2018 году составила всего 2 290 штук, или 0,4% от их общего количества. Кроме того, говорят эксперты, немало нареканий вызывает работа самого веб-портала (частые сбои в работе, отсутствие оперативного обновления информации о размерах пенсии, внесение информации с ошибками и т.п.).

«Инициированное сокращение отделений Фонда почти в 11 раз пропорционально увеличит очереди в областных отделениях, к которым должны будут съезжаться пенсионеры из всех городов и сел области. Такое сокращение фактически парализует работу с обращениями граждан, попасть на прием в Пенсионный фонд станет почти невозможно, а пожилым людям нужно будет по несколько дней, а то и недель ждать своей очереди на прием к инспектору или руководству областного отделения пенсионного фонда», – резюмировал Галайда.