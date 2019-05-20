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20.05.2019  17:15   

Горсовет оказал денежную помощь более двум тысячам харьковчан

Харьковский городской совет выделил одноразовую адресную денежную помощь 2372 гражданам отдельных льготных категорий на 10,4 млн грн.


://city.kharkov.ua

Об этом говорится в информации об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за I квартал 2019 года, предоставленной Департаментом экономики и коммунального имущества.

За отчетный период более 314,5 тыс. граждан за счет средств бюджета города Харькова получили местные льготы на жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, льготный проезд в городском наземном пассажирском электротранспорте и метрополитене, на оплату услуг по обслуживанию домофонов, которые находятся в домах коммунальной формы собственности.

Согласно информации, среднемесячная номинальная заработная плата одного штатного работника (рассчитывается только для работников крупных и средних предприятий, не считая зарплат в малом бизнесе) в Харькове составила 8600 грн.

Средний размер пенсии по городу составил 3059,9 грн, что в два раза больше законодательно установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С полным отчетом об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за I квартал 2019 года можно ознакомиться здесь.

Источник:   ХГС
 Тэги:  помощь, горсовет, харьков, выплата
 
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