20.05.2019 17:15

Горсовет оказал денежную помощь более двум тысячам харьковчан

Харьковский городской совет выделил одноразовую адресную денежную помощь 2372 гражданам отдельных льготных категорий на 10,4 млн грн.



://city.kharkov.ua

Об этом говорится в информации об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за I квартал 2019 года, предоставленной Департаментом экономики и коммунального имущества.



За отчетный период более 314,5 тыс. граждан за счет средств бюджета города Харькова получили местные льготы на жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, льготный проезд в городском наземном пассажирском электротранспорте и метрополитене, на оплату услуг по обслуживанию домофонов, которые находятся в домах коммунальной формы собственности.



Согласно информации, среднемесячная номинальная заработная плата одного штатного работника (рассчитывается только для работников крупных и средних предприятий, не считая зарплат в малом бизнесе) в Харькове составила 8600 грн.



Средний размер пенсии по городу составил 3059,9 грн, что в два раза больше законодательно установленного прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.



С полным отчетом об основных показателях экономического и социального развития города Харькова за I квартал 2019 года можно ознакомиться здесь.