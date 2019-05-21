21.05.2019 08:37

Треть харьковских миллионеров - женщины

Жители Харьковщины задекларировали 4,3 млрд. грн. доходов за 2018



// facebook

Главное управление ДФС в Харьковской области сообщает, что в ходе декларационной кампании - 2019 жителями Харьковщины подано 30,5 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах.

Количество нынешних декларантов возросло по сравнению с прошлым годом на 1 600.

Задекларировано общий доход в сумме 4,3 млрд. грн., что почти на 800,0 млн. грн. (на 22,5 процента) больше, чем в прошлом году.

Граждане определили к уплате 111,6 млн. грн. налога на доходы физических лиц и 15,8 млн. грн. военного сбора.

Всего по результатам декларирования в бюджет поступит 127,4 млн. грн., что на 12,6 млн.грн. больше прошлогоднего показателя.

В этом году 339 граждан задекларировали доходы свыше 1,0 млн. грн.

Самому старшему миллионеру 82 года, младшему - 22.

Среди миллионеров 222 человека, 117 женщин.

Наибольшая задекларированная сумма дохода превышает 200,0 млн. грн.

Доходы от 1 до 20 млн. Грн. задекларировали 317 граждан, от 20 до 50 млн. грн. - 14 больше 50,0 млн. грн. - 8 граждан.

Среди доходов, которык задекларировали миллионеры: продажа недвижимости, иностранные доходы, дивиденды, доходы от операций с инвестиционными активами.

Нынешняя декларационная кампания довольно успешна. Это объясняется, в первую очередь, повышением добросовестности плательщиков, а также разъяснительной работой фискальной службы.