Главная Новости Власть Харьков приглашает к участию в конкурсе инвесторов по энергосервису
21.05.2019  12:45   

Харьков приглашает к участию в конкурсе инвесторов по энергосервису

Объявлены тендеры на закупку энергосервисных услуг для учебных учреждений в системе «ProZorro».


://city.kharkov.ua

Комплекс энергоэффективных мероприятий, направленных на сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов и расходов на их оплату, планируют провести в школах №68 и 91, гимназии №46 им. М.В. Ломоносова и гимназии №82 (ссылки ведут на соответствующие объявления в «ProZorro»). 

Отметим, что среди наиболее востребованных ЭСКО-проектов в бюджетных учреждениях: модернизация системы отопления; установление ИТП с погодным регулирования и онлайн-мониторингом и др. энергоэффективные мероприятия.

Аукцион будет проводиться 23 июля.

Источник:   ХГС
 Тэги:  крнкурс, харьков, энерго, инвестор
 
Версия для печати
 

Видео

Футбол. Харьковскому "Металлисту 1925" удалось спастись от фиаско. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 