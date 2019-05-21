21.05.2019 12:45

Харьков приглашает к участию в конкурсе инвесторов по энергосервису

Объявлены тендеры на закупку энергосервисных услуг для учебных учреждений в системе «ProZorro».



://city.kharkov.ua

Комплекс энергоэффективных мероприятий, направленных на сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов и расходов на их оплату, планируют провести в школах №68 и 91, гимназии №46 им. М.В. Ломоносова и гимназии №82 (ссылки ведут на соответствующие объявления в «ProZorro»).



Отметим, что среди наиболее востребованных ЭСКО-проектов в бюджетных учреждениях: модернизация системы отопления; установление ИТП с погодным регулирования и онлайн-мониторингом и др. энергоэффективные мероприятия.



Аукцион будет проводиться 23 июля.